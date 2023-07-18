В Екатеринбурге начали продавать пятирублевые купюры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга начали массово выставлять на продажу пятирублевые купюры 1997 года выпуска и свежих тиражей, накручивая цену в несколько раз на сайте Avito. В беседе с корреспондентом URA.RU свердловский экономист Виталий Калугин исключил раритет мелких купюр.

«Купюра номиналом пять рублей 1997 года с серийным номером 6805727 продается за одну тысячу рублей», — сказано в объявлении екатеринбуржца. Еще один продавец выставил на продажу 19 штук новых пятирублевых купюр за тысячу рублей. Большинство продавцов считают свои банкноты очень редкими. Так, житель столицы Урала готов распрощаться с двумя блоками (2 тысячи штук) свежих купюр за 11 тысяч рублей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к свердловскому экономисту Виталию Калугину. По его словам, в данном вложении не может быть даже и кратного роста курса, так как бумажные пять рублей не имеют раритета и ценности не представляют. «Кому это вообще нужно через 20 лет? Я бы не купил», — подытожил собеседник агентства.

Еще в марте 2023 года в екатеринбургские банки поступили для оборота денежные купюры номиналом пять рублей. Их дизайн остался прежним — образца 1997 года.