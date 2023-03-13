В банки Екатеринбурга поступили для оборота денежные купюры номиналом пять рублей. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«В банки поступили купюры номиналом пять рублей. В ближайшее время они поступят в оборот, в пользование горожан», — уточнил собеседник и предоставил фотографию денежных знаков. Их дизайн остался прежним — образца 1997 года. Подобные купюры не печатались после 1998 года.
О том, что купюры номиналом пять и десять рублей вновь поступят в оборот, сообщалось в конце прошлого года. Гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук объяснял их возвращением тем, что монеты стали меньше пользоваться спросом.
Также среди аргументов перечислялись экономические причины: например, разница логистических затрат на перевозку легких купюр и тяжелых монет. Эксперты считают, что производство банкнот позволит поддержать лесодобывающую и деревообрабатывающую промышленность, чья продукция сейчас дешевеет.
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