13 марта 2023

В екатеринбургские банки завезли купюры в 5 рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты пришли к выводу, что выпуск бумажных денег обходится дешевле чеканки монет Фото:

В банки Екатеринбурга поступили для оборота денежные купюры номиналом пять рублей. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«В банки поступили купюры номиналом пять рублей. В ближайшее время они поступят в оборот, в пользование горожан», — уточнил собеседник и предоставил фотографию денежных знаков. Их дизайн остался прежним — образца 1997 года. Подобные купюры не печатались после 1998 года.

О том, что купюры номиналом пять и десять рублей вновь поступят в оборот, сообщалось в конце прошлого года. Гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук объяснял их возвращением тем, что монеты стали меньше пользоваться спросом.

Также среди аргументов перечислялись экономические причины: например, разница логистических затрат на перевозку легких купюр и тяжелых монет. Эксперты считают, что производство банкнот позволит поддержать лесодобывающую и деревообрабатывающую промышленность, чья продукция сейчас дешевеет.

Скоро в обиходе свердловчан появятся новые купюры
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В банки Екатеринбурга поступили для оборота денежные купюры номиналом пять рублей. Об этом сообщил читатель URA.RU. «В банки поступили купюры номиналом пять рублей. В ближайшее время они поступят в оборот, в пользование горожан», — уточнил собеседник и предоставил фотографию денежных знаков. Их дизайн остался прежним — образца 1997 года. Подобные купюры не печатались после 1998 года. О том, что купюры номиналом пять и десять рублей вновь поступят в оборот, сообщалось в конце прошлого года. Гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук объяснял их возвращением тем, что монеты стали меньше пользоваться спросом. Также среди аргументов перечислялись экономические причины: например, разница логистических затрат на перевозку легких купюр и тяжелых монет. Эксперты считают, что производство банкнот позволит поддержать лесодобывающую и деревообрабатывающую промышленность, чья продукция сейчас дешевеет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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