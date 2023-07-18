Челябинские власти определили порядок сноса исчезнувшего из документов дома в Металлургическом районе

Снос дома станет возможным после прохождения ряда процедур Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Челябинска раскрыли процедуру подготовки к сносу ветхоаварийного дома в Металлургическом районе, жители которого пожаловались на исчезновение здания из данных Росреестра. Как URA.RU пояснили в пресс-службе мэрии, сложности вызвало нахождение на участке сразу одиннадцати домов.

«В настоящее время администрацией Челябинска рассматривается возможность включения аварийного многоквартирного дома № 32 по улице Социалистической в территорию жилой застройки в границах улиц: Социалистическая, Дегтярева, Мира, Жукова. Включить дом можно будет после проведения мероприятий по межеванию и формированию земельного участка под указанным домом», — рассказали URA.RU в мэрии.

Чтобы оценить соответствие дома признакам аварийного, в марте в адрес властей обратился собственник, предоставив пакет документов. Кроме прочего, в пакете имеется заключение по результатам обследования техсостояния дома.

Трудности жителей власти объяснили общностью участка с другими зданиями. Представители мэрии сослались на госреестр, согласно которому, дом стоит на земле для эксплуатации многоэтажек с придомовой территорией. На этом же участке построено еще 10 жилых зданий. Чтобы выделить дом № 32, необходимо, заявили в мэрии, получить протоколы общих собраний собственников помещений всех многоквартирных домов. Лишь после этого станет возможным начинать кадастровые работы, приблизив решение вопроса о сносе помещений.

Получив протоколы, сотрудники Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска запустят процедуру подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. «Исчезновение» трехэтажки из данных Росреестра заставило жителей заявлять в правоохранительные органы. По итогам жалоб сотрудники Следственного комитета по Металлургическому району возбудили дело по признакам ненадлежащего исполнения обязанностей чиновниками.

Жители добиваются, чтобы дом включили в программу комплексного развития территории. Появившиеся в первой половине 20 века постройки неофициально называют «немецким кварталом» Челябинска.