Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались аварийным домом с непонятным статусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный отдел по Металлургическому району Челябинска возбудил дело в отношении сотрудников мэрии из-за аварийного дома по улице Социалистическая. Причиной стали признаки ненадлежащего исполнения обязанностей чиновниками.

«В отношении неустановленных должностных лиц администрации Челябинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ. Причиной стало ненадлежащее исполнение обязанностей при признании дома № 32 по улице Социалистической аварийным и подлежащим сносу», — отмечено в письме в адрес жителей дома (документ имеется в распоряжении URA.RU).

Жители добиваются, чтобы дом включили в программу комплексного развития территорий. Построенное в 40-е годы 20 века здание разрушается, но странности со статусом мешают запустить его в оборот.

«В 2011 году на сайте Росреестра дом имел статус „Актуален“, ему был присвоен кадастровый номер. Однако в 2020 году статус сменился на „Аннулирован“, указанная площадь здания составила ноль кв метров. У нас вопрос: где все эти годы люди проживали? Теперь дом имеет сразу два кадастровых адреса, чего по закону не может быть, только в исключительных случаях. Аварийным дом признали лишь после нашего обращения в СКР», — задалась вопросом старшая дома Татьяна Переверзева.

Собеседница URA.RU отметила, что подобные перемены произошли и с соседним домом № 28. В мае 2022 года на его месте вдруг появилось, по документам, сооружение протяженностью 205 метров, сам же дом с жителями из списков пропал. В ситуации с домами № 24, 26, 28, 30 и 32 разбираются сотрудники областной прокуратуры.

«Проверка показала, что земельный участок для эксплуатации многоквартирного дома № 32 не сформирован, на кадастровый учет не поставлен. Это препятствует включению дома в границы территории жилой застройки, планируемой под комплексное развитие территории», — сообщили сотрудники ведомства в письме жителям (имеется в распоряжении URA.RU).

Для устранения нарушений в мэрию направили прокурорское представление. При подготовке материала URA.RU запросило комментарий властей, однако к моменту публикации ответа не поступило.

Построенный в 40-е годы 20 века дом на улице Социалистической давно требует сноса Фото: личный архив Татьяны Переверзевой

Правовым статусом аварийного дома теперь занимаются следователи Фото: личный архив Татьяны Переверзевой

Жители добиваются включения дома в программу комплексного развития территории Фото: личный архив Татьяны Переверзевой