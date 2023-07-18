ВМФ России не спишет атомный крейсер «Петр Великий»

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Черное море. Новороссийск, черное море, корабль, порт, новороссийск, порт новороссийска, Крейсер «Михаил Кутузов»
Крейсер «Петр Великий» входит в состав Северного флота Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не собираются списывать и выводить из боевого состава. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил начальник службы информационного обеспечения деятельности ВМФ Андрей Лузик.

«Это какие-то домыслы журналистов», — заявил Лузик. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.

Ране в СМИ начали распространяться новость о том, что крейсер «Петр Великий», относящийся к Северному флоту, собираются списать. Это якобы должно произойти после ремонта судна «Адмирал Нахимов». При этом в публикациях отмечалось, что списание крейсера является «принципиальным решением».

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Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не собираются списывать и выводить из боевого состава. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил начальник службы информационного обеспечения деятельности ВМФ Андрей Лузик. «Это какие-то домыслы журналистов», — заявил Лузик. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Ране в СМИ начали распространяться новость о том, что крейсер «Петр Великий», относящийся к Северному флоту, собираются списать. Это якобы должно произойти после ремонта судна «Адмирал Нахимов». При этом в публикациях отмечалось, что списание крейсера является «принципиальным решением».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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