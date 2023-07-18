ВМФ России не спишет атомный крейсер «Петр Великий»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не собираются списывать и выводить из боевого состава. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил начальник службы информационного обеспечения деятельности ВМФ Андрей Лузик.
«Это какие-то домыслы журналистов», — заявил Лузик. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.
Ране в СМИ начали распространяться новость о том, что крейсер «Петр Великий», относящийся к Северному флоту, собираются списать. Это якобы должно произойти после ремонта судна «Адмирал Нахимов». При этом в публикациях отмечалось, что списание крейсера является «принципиальным решением».
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.