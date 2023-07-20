Екатеринбург накрыл мощный ливень. Фото

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Городские зарисовки. Екатеринбург, лето, непогода, улица, дождь, девушка промокла
Те, кто не успел скрыться от дождя хотя бы под зонтом, вероятно, об этом пожалели Фото:

Днем 20 июля на Екатеринбург обрушился мощный ливень. Корреспондент URA.RU сделал несколько фото с опустевших улиц.

Об осадках ранее предупреждали в региональном МЧС. «По данным синоптиков, 20 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, ветер до 17 метров в секунду», — говорилось в рассылке.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», осадки вернутся в Екатеринбург 22 июля. Дожди будут идти весь день до вечера.

Городские зарисовки. Екатеринбург
Фото:
Городские зарисовки. Екатеринбург
Фото:

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Днем 20 июля на Екатеринбург обрушился мощный ливень. Корреспондент URA.RU сделал несколько фото с опустевших улиц. Об осадках ранее предупреждали в региональном МЧС. «По данным синоптиков, 20 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, ветер до 17 метров в секунду», — говорилось в рассылке. По данным сервиса «Яндекс. Погода», осадки вернутся в Екатеринбург 22 июля. Дожди будут идти весь день до вечера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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