Те, кто не успел скрыться от дождя хотя бы под зонтом, вероятно, об этом пожалели Фото: Московец Илья © URA.RU

Днем 20 июля на Екатеринбург обрушился мощный ливень. Корреспондент URA.RU сделал несколько фото с опустевших улиц.

Об осадках ранее предупреждали в региональном МЧС. «По данным синоптиков, 20 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, ветер до 17 метров в секунду», — говорилось в рассылке.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», осадки вернутся в Екатеринбург 22 июля. Дожди будут идти весь день до вечера.

Фото: Московец Илья © URA.RU