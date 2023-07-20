В промышленной зоне предприятия «Копейский пластик» рабочие нашли две гранаты РГД-5 и запал ручной гранаты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, если гранаты не представляли опасности, то запал мог в любой момент сдетонировать.
«На предприятии обнаружили две гранаты РГД-5 в глубокой коррозии, со взрывчатыми веществами, но без взрывателя, не представляющие опасности, а также боевой запал ручной гранаты, требующий немедленного уничтожения. Гранаты были переданы сотрудникам следственно-оперативной группы, а запал, с соблюдением всех мер безопасности, вывезен и уничтожен на полигоне», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.
Там отметили, что боеприпасы нашли в ходе проведения земляных работ. При этом рабочие действовали грамотно — они не стали самостоятельно пытаться достать боеприпасы из земли, а немедленно обратились в полицию и Росгвардию.
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