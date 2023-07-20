20 июля 2023

На челябинском предприятии нашли две гранаты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гранаты, граната, боеприпасы, оружие, лимонка, ресторан
Запал ручной гранаты мог сдетонировать Фото:

В промышленной зоне предприятия «Копейский пластик» рабочие нашли две гранаты РГД-5 и запал ручной гранаты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, если гранаты не представляли опасности, то запал мог в любой момент сдетонировать.

«На предприятии обнаружили две гранаты РГД-5 в глубокой коррозии, со взрывчатыми веществами, но без взрывателя, не представляющие опасности, а также боевой запал ручной гранаты, требующий немедленного уничтожения. Гранаты были переданы сотрудникам следственно-оперативной группы, а запал, с соблюдением всех мер безопасности, вывезен и уничтожен на полигоне», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.

Там отметили, что боеприпасы нашли в ходе проведения земляных работ. При этом рабочие действовали грамотно — они не стали самостоятельно пытаться достать боеприпасы из земли, а немедленно обратились в полицию и Росгвардию.

Фото:

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В промышленной зоне предприятия «Копейский пластик» рабочие нашли две гранаты РГД-5 и запал ручной гранаты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, если гранаты не представляли опасности, то запал мог в любой момент сдетонировать. «На предприятии обнаружили две гранаты РГД-5 в глубокой коррозии, со взрывчатыми веществами, но без взрывателя, не представляющие опасности, а также боевой запал ручной гранаты, требующий немедленного уничтожения. Гранаты были переданы сотрудникам следственно-оперативной группы, а запал, с соблюдением всех мер безопасности, вывезен и уничтожен на полигоне», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. Там отметили, что боеприпасы нашли в ходе проведения земляных работ. При этом рабочие действовали грамотно — они не стали самостоятельно пытаться достать боеприпасы из земли, а немедленно обратились в полицию и Росгвардию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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