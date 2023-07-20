На челябинском предприятии нашли две гранаты. Фото

21 июля 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Запал ручной гранаты мог сдетонировать Фото: Илья Московец © URA.RU В промышленной зоне предприятия «Копейский пластик» рабочие нашли две гранаты РГД-5 и запал ручной гранаты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, если гранаты не представляли опасности, то запал мог в любой момент сдетонировать. «На предприятии обнаружили две гранаты РГД-5 в глубокой коррозии, со взрывчатыми веществами, но без взрывателя, не представляющие опасности, а также боевой запал ручной гранаты, требующий немедленного уничтожения. Гранаты были переданы сотрудникам следственно-оперативной группы, а запал, с соблюдением всех мер безопасности, вывезен и уничтожен на полигоне», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. Там отметили, что боеприпасы нашли в ходе проведения земляных работ. При этом рабочие действовали грамотно — они не стали самостоятельно пытаться достать боеприпасы из земли, а немедленно обратились в полицию и Росгвардию. Фото: Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

В промышленной зоне предприятия «Копейский пластик» рабочие нашли две гранаты РГД-5 и запал ручной гранаты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, если гранаты не представляли опасности, то запал мог в любой момент сдетонировать. «На предприятии обнаружили две гранаты РГД-5 в глубокой коррозии, со взрывчатыми веществами, но без взрывателя, не представляющие опасности, а также боевой запал ручной гранаты, требующий немедленного уничтожения. Гранаты были переданы сотрудникам следственно-оперативной группы, а запал, с соблюдением всех мер безопасности, вывезен и уничтожен на полигоне», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. Там отметили, что боеприпасы нашли в ходе проведения земляных работ. При этом рабочие действовали грамотно — они не стали самостоятельно пытаться достать боеприпасы из земли, а немедленно обратились в полицию и Росгвардию.