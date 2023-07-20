20 июля 2023

Пермяков на работу провожает дед Владимир с гармонью, желая хорошей зарплаты. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайская демонстрация на Красной площади. Москва, гармонист, гармонь, 1 мая, праздник труда, первомай
Гармонист дает утренние концерты в автобусах (архивное фото) Фото:

В Перми по утрам в городских автобусах пассажиров встречает и провожает на работу гармонист Владимир. Дед Володя, как он сам себя называет, поет песни и желает слушателям хорошего рабочего дня и отличной зарплаты. Свидетелем концерта стал корреспондент URA.RU.

«Приятно получать за работу улыбки и хорошую зарплату. Этого вам и желаю», — говорит Владимир, принимая деньги от благодарных пассажиров.

Пермяки с радостью восприняли выступление Владимира. По свидетельству корреспондента агентства, некоторые подпевали. Проехав с концертом несколько остановок, гармонист получил от слушателей несколько сотен рублей.

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В Перми по утрам в городских автобусах пассажиров встречает и провожает на работу гармонист Владимир. Дед Володя, как он сам себя называет, поет песни и желает слушателям хорошего рабочего дня и отличной зарплаты. Свидетелем концерта стал корреспондент URA.RU. «Приятно получать за работу улыбки и хорошую зарплату. Этого вам и желаю», — говорит Владимир, принимая деньги от благодарных пассажиров. Пермяки с радостью восприняли выступление Владимира. По свидетельству корреспондента агентства, некоторые подпевали. Проехав с концертом несколько остановок, гармонист получил от слушателей несколько сотен рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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