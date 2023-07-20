Пермяков на работу провожает дед Владимир с гармонью, желая хорошей зарплаты. Видео

21 июля 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Гармонист дает утренние концерты в автобусах (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми по утрам в городских автобусах пассажиров встречает и провожает на работу гармонист Владимир. Дед Володя, как он сам себя называет, поет песни и желает слушателям хорошего рабочего дня и отличной зарплаты. Свидетелем концерта стал корреспондент URA.RU. «Приятно получать за работу улыбки и хорошую зарплату. Этого вам и желаю», — говорит Владимир, принимая деньги от благодарных пассажиров. Пермяки с радостью восприняли выступление Владимира. По свидетельству корреспондента агентства, некоторые подпевали. Проехав с концертом несколько остановок, гармонист получил от слушателей несколько сотен рублей.

В Перми по утрам в городских автобусах пассажиров встречает и провожает на работу гармонист Владимир. Дед Володя, как он сам себя называет, поет песни и желает слушателям хорошего рабочего дня и отличной зарплаты. Свидетелем концерта стал корреспондент URA.RU. «Приятно получать за работу улыбки и хорошую зарплату. Этого вам и желаю», — говорит Владимир, принимая деньги от благодарных пассажиров. Пермяки с радостью восприняли выступление Владимира. По свидетельству корреспондента агентства, некоторые подпевали. Проехав с концертом несколько остановок, гармонист получил от слушателей несколько сотен рублей.