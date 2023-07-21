Путин: агрессия Украины против Белоруссии будет рассматриваться как агрессия против РФ

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
РФ будет использовать все средства для защиты, заявил Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если Украина развяжет агрессию против Белоруссии, это будет рассматриваться как агрессия против России. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

«Развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России», — заявил Владимир Путин на заседании Совбеза РФ. Трансляция заседания вел телеканал «Россия 24». Российский президент добавил, что РФ будет использовать все средства для своей защиты.

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Если Украина развяжет агрессию против Белоруссии, это будет рассматриваться как агрессия против России. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России», — заявил Владимир Путин на заседании Совбеза РФ. Трансляция заседания вел телеканал «Россия 24». Российский президент добавил, что РФ будет использовать все средства для своей защиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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