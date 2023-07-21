Путин: агрессия Украины против Белоруссии будет рассматриваться как агрессия против РФ

РФ будет использовать все средства для защиты, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Если Украина развяжет агрессию против Белоруссии, это будет рассматриваться как агрессия против России. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
«Развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России», — заявил Владимир Путин на заседании Совбеза РФ. Трансляция заседания вел телеканал «Россия 24». Российский президент добавил, что РФ будет использовать все средства для своей защиты.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.