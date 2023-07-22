Американский адмирал Ставридис предложил атаковать корабли России ради зерновой сделки

23 июля 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

В США предложили ударить по российским кораблям в случае атаки на суда, перевозящие зерно Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс при сопровождении кораблей с зерном на Черном море могли бы атаковать суда ВМФ России в случае возникновения угрозы. С таким предложением выступил экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. «НАТО и США могли бы сопровождать грузы с зерном. Достаточно возможностей, чтобы сделать это вместе с тремя крупными странами НАТО в Черном море (Болгарией, Румынией и Турцией — прим. URA.RU)», — сказал Джеймс Ставридис в интервью журналу Foreign Policy . По его мнению, корабли альянса «могут открывать ответный огонь в случае атаки» на суда, которые якобы будут перевозить зерно. РФ приняла решение о выходе из зерновой сделки 17 июля. Президент России Владимир Путин обвинил Запад в ее развале. В Минобороны подчеркивали, что все корабли, которые следуют в украинские порты по Черному морю, будут считаться перевозчиками военных грузов. После этого заявления, цены на пшеницу в США резко выросли. Днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом необходимые действия для открытия «зернового коридора». По мнению бывшего главнокомандующего армии США в Европе генерала в отставке Бена Ходжеса, Киеву следует передать ракеты ATACMS, чтобы украинский флот расширил свое влияние на Черном море. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс при сопровождении кораблей с зерном на Черном море могли бы атаковать суда ВМФ России в случае возникновения угрозы. С таким предложением выступил экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. «НАТО и США могли бы сопровождать грузы с зерном. Достаточно возможностей, чтобы сделать это вместе с тремя крупными странами НАТО в Черном море (Болгарией, Румынией и Турцией — прим. URA.RU)», — сказал Джеймс Ставридис в интервью журналу Foreign Policy. По его мнению, корабли альянса «могут открывать ответный огонь в случае атаки» на суда, которые якобы будут перевозить зерно. РФ приняла решение о выходе из зерновой сделки 17 июля. Президент России Владимир Путин обвинил Запад в ее развале. В Минобороны подчеркивали, что все корабли, которые следуют в украинские порты по Черному морю, будут считаться перевозчиками военных грузов. После этого заявления, цены на пшеницу в США резко выросли. Днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом необходимые действия для открытия «зернового коридора». По мнению бывшего главнокомандующего армии США в Европе генерала в отставке Бена Ходжеса, Киеву следует передать ракеты ATACMS, чтобы украинский флот расширил свое влияние на Черном море.