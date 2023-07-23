С территории Тургояка эвакуировали оставленные в неположенном месте машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с берега памятника природы — озера Тургояк, эвакуированы более десяти автомобилей. Об этом URA.RU сообщили 24 июля в пресс-службе минэкологии региона.

«Специалисты ГБУ „ООПТ Челябинской области“ и сотрудники ГИБДД по городу Миассу при рейдах на территории Тургояка составили 16 административных протоколов за нарушение природоохранного законодательства. Также они эвакуировали более десяти автомобилей с водоохраной зоны озера», — уточнили в пресс-службе.

«ООПТ Челябинской области» напоминает, что в границах памятника природы Тургояк запрещены движение и стоянка технических средств с двигателями внутреннего сгорания (мотоциклов, маломерных судов и других), транспортных средств. Также размещение стоянок и парковок автомобилей.

За нарушения режима особой охраны предусмотрена административная ответственность по статье 8.39 КоАП РФ. Для физических лиц штраф составляет от трех до четырех тысяч рублей.