23 июля 2023

С берега челябинского озера Тургояк принудительно эвакуировали десять машин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, стоянка автомобилей, жара, лето, тургояк, отдых, озеро тургояк
С территории Тургояка эвакуировали оставленные в неположенном месте машины Фото:

В Челябинской области с берега памятника природы — озера Тургояк, эвакуированы более десяти автомобилей. Об этом URA.RU сообщили 24 июля в пресс-службе минэкологии региона.

«Специалисты ГБУ „ООПТ Челябинской области“ и сотрудники ГИБДД по городу Миассу при рейдах на территории Тургояка составили 16 административных протоколов за нарушение природоохранного законодательства. Также они эвакуировали более десяти автомобилей с водоохраной зоны озера», — уточнили в пресс-службе.

«ООПТ Челябинской области» напоминает, что в границах памятника природы Тургояк запрещены движение и стоянка технических средств с двигателями внутреннего сгорания (мотоциклов, маломерных судов и других), транспортных средств. Также размещение стоянок и парковок автомобилей.

За нарушения режима особой охраны предусмотрена административная ответственность по статье 8.39 КоАП РФ. Для физических лиц штраф составляет от трех до четырех тысяч рублей.

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В Челябинской области с берега памятника природы — озера Тургояк, эвакуированы более десяти автомобилей. Об этом URA.RU сообщили 24 июля в пресс-службе минэкологии региона. «Специалисты ГБУ „ООПТ Челябинской области“ и сотрудники ГИБДД по городу Миассу при рейдах на территории Тургояка составили 16 административных протоколов за нарушение природоохранного законодательства. Также они эвакуировали более десяти автомобилей с водоохраной зоны озера», — уточнили в пресс-службе. «ООПТ Челябинской области» напоминает, что в границах памятника природы Тургояк запрещены движение и стоянка технических средств с двигателями внутреннего сгорания (мотоциклов, маломерных судов и других), транспортных средств. Также размещение стоянок и парковок автомобилей. За нарушения режима особой охраны предусмотрена административная ответственность по статье 8.39 КоАП РФ. Для физических лиц штраф составляет от трех до четырех тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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