23 июля 2023
22 июля 2023

В ХМАО начали стремительно дешеветь билеты на поезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, железнодорожная платформа, ржд, жд вокзал, железная дорога, поезд, поезд, вагон поезда
В июне по ХМАО ускорилось снижение цен на ЖД-билеты Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в июне ускорилось снижение цен на билеты в купе поездов. В Банке России сообщили, что удешевление связано с выводом на линии новых вагонов РЖД.

«Летом текущего года РЖД вывело на линии из резерва дополнительные купейные вагоны, что привело в годовом выражении к ускорению снижения цен на проезд в купейном вагоне фирменного поезда и замедлению роста цен на проезд в купейном вагоне нефирменного поезда», — говорится на сайте Центробанка. В июне также снизился прирост цен на проезд в плацкарте. Аналитики связывают это со значительным повышением тарифа на плацкартные вагоны летом прошлого года.

Подорожание авиабилетов в июне оказалось менее значительным, чем годом ранее. «В прошлом году рост издержек авиаперевозчиков, обусловленный удорожанием обслуживания авиапарка и удлинением маршрутов полетов по отдельным направлениям (из-за закрытия части воздушного пространства), способствовал росту цен на авиабилеты. В результате в июне 2023 года годовой темп прироста цен на авиаперелеты уменьшился», — резюмируют в ЦБ.

Ранее URA.RU рассказывало, что в летние каникулы школьники из ХМАО смогут ездить в поездах РЖД с 50% скидкой. Тогда речь шла о билетах в плацкарт и вагоны с местами для сидения.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в июне ускорилось снижение цен на билеты в купе поездов. В Банке России сообщили, что удешевление связано с выводом на линии новых вагонов РЖД. «Летом текущего года РЖД вывело на линии из резерва дополнительные купейные вагоны, что привело в годовом выражении к ускорению снижения цен на проезд в купейном вагоне фирменного поезда и замедлению роста цен на проезд в купейном вагоне нефирменного поезда», — говорится на сайте Центробанка. В июне также снизился прирост цен на проезд в плацкарте. Аналитики связывают это со значительным повышением тарифа на плацкартные вагоны летом прошлого года. Подорожание авиабилетов в июне оказалось менее значительным, чем годом ранее. «В прошлом году рост издержек авиаперевозчиков, обусловленный удорожанием обслуживания авиапарка и удлинением маршрутов полетов по отдельным направлениям (из-за закрытия части воздушного пространства), способствовал росту цен на авиабилеты. В результате в июне 2023 года годовой темп прироста цен на авиаперелеты уменьшился», — резюмируют в ЦБ. Ранее URA.RU рассказывало, что в летние каникулы школьники из ХМАО смогут ездить в поездах РЖД с 50% скидкой. Тогда речь шла о билетах в плацкарт и вагоны с местами для сидения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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