В ХМАО начали стремительно дешеветь билеты на поезда

В июне по ХМАО ускорилось снижение цен на ЖД-билеты Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе в июне ускорилось снижение цен на билеты в купе поездов. В Банке России сообщили, что удешевление связано с выводом на линии новых вагонов РЖД.

«Летом текущего года РЖД вывело на линии из резерва дополнительные купейные вагоны, что привело в годовом выражении к ускорению снижения цен на проезд в купейном вагоне фирменного поезда и замедлению роста цен на проезд в купейном вагоне нефирменного поезда», — говорится на сайте Центробанка. В июне также снизился прирост цен на проезд в плацкарте. Аналитики связывают это со значительным повышением тарифа на плацкартные вагоны летом прошлого года.

Подорожание авиабилетов в июне оказалось менее значительным, чем годом ранее. «В прошлом году рост издержек авиаперевозчиков, обусловленный удорожанием обслуживания авиапарка и удлинением маршрутов полетов по отдельным направлениям (из-за закрытия части воздушного пространства), способствовал росту цен на авиабилеты. В результате в июне 2023 года годовой темп прироста цен на авиаперелеты уменьшился», — резюмируют в ЦБ.

Ранее URA.RU рассказывало, что в летние каникулы школьники из ХМАО смогут ездить в поездах РЖД с 50% скидкой. Тогда речь шла о билетах в плацкарт и вагоны с местами для сидения.