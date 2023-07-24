СК проверит воспитательницу, которая не уследила за детьми в Екатеринбурге

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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
Дети самовольно ушли из детского сада во время прогулки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета начали проверку по сообщению, что воспитательница одного из детских садов днем 24 июля не заметила отсутствие двух шестилетних детей. По данным регионального ведомства, воспитанники ушли из садика во время прогулки.

«Сотрудники следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбурга организовали проверку сообщения, что воспитатель детского сада не заметила отсутствие двух шестилетних детей во время прогулки. Это произошло днем 24 июля», — пишет пресс-служба свердловского СУ СК в telegram-канале.

Детей на улице случайно нашла сестра одного из них. Она привела их обратно в детский сад. Силовики опросят сотрудников детского сада и возможных очевидцев. Также они проверят документацию дошкольного учреждения.

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В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета начали проверку по сообщению, что воспитательница одного из детских садов днем 24 июля не заметила отсутствие двух шестилетних детей. По данным регионального ведомства, воспитанники ушли из садика во время прогулки. «Сотрудники следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбурга организовали проверку сообщения, что воспитатель детского сада не заметила отсутствие двух шестилетних детей во время прогулки. Это произошло днем 24 июля», — пишет пресс-служба свердловского СУ СК в telegram-канале. Детей на улице случайно нашла сестра одного из них. Она привела их обратно в детский сад. Силовики опросят сотрудников детского сада и возможных очевидцев. Также они проверят документацию дошкольного учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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