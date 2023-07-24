Зарплаты депутатов и чиновников челябинцы назвали неоправданно высокими

SuperJob: челябинцы назвали завышенными зарплаты депутатов и чиновников

25 июля 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Доходы депутатов и чиновников челябинцы посчитали слишком высокими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Челябинска в числе переоцененных сфер деятельности с завышенными зарплатами назвали работу депутатов, чиновников и менеджеров. Такие данные сотрудники сервиса SuperJob получили в ходе проведенного опроса. «Зарплаты депутатов, госслужащих и менеджеров челябинцы чаще всего называли неоправданно высокими. Депутаты возглавили неформальный рейтинг», — отметили в пресс-службе сервиса. Чрезмерно завышенными доходы депутатов назвали 24% респондентов. На втором месте — госслужащие (14%), на третьем — менеджеры в различных отраслях (12%). Убежденность в больших зарплатах этих групп чаще наблюдалась у мужчин. При этом девять процентов челябинцев заявили, что излишне много зарабатывают руководители, семь процентов высказали аналогичные нарекания в адрес сотрудников IT-сферы, шесть процентов — в сторону футболистов. О космических доходах представителей данного вида спорта больше говорили женщины. Также некоторые горожане недовольны завышенными, по их мнению, доходами артистов (4%) и блогеров (3%). Многочисленную группу составили другие профессии. Среди них в ходе исследования назывались банковские работники, журналисты, сотрудники бьюти-сферы, курьеры, риелторы, стоматологи и другие. 3% опрошенных высказали уверенность в том, что хорошо оплачиваться должен любой труд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинска в числе переоцененных сфер деятельности с завышенными зарплатами назвали работу депутатов, чиновников и менеджеров. Такие данные сотрудники сервиса SuperJob получили в ходе проведенного опроса. «Зарплаты депутатов, госслужащих и менеджеров челябинцы чаще всего называли неоправданно высокими. Депутаты возглавили неформальный рейтинг», — отметили в пресс-службе сервиса. Чрезмерно завышенными доходы депутатов назвали 24% респондентов. На втором месте — госслужащие (14%), на третьем — менеджеры в различных отраслях (12%). Убежденность в больших зарплатах этих групп чаще наблюдалась у мужчин. При этом девять процентов челябинцев заявили, что излишне много зарабатывают руководители, семь процентов высказали аналогичные нарекания в адрес сотрудников IT-сферы, шесть процентов — в сторону футболистов. О космических доходах представителей данного вида спорта больше говорили женщины. Также некоторые горожане недовольны завышенными, по их мнению, доходами артистов (4%) и блогеров (3%). Многочисленную группу составили другие профессии. Среди них в ходе исследования назывались банковские работники, журналисты, сотрудники бьюти-сферы, курьеры, риелторы, стоматологи и другие. 3% опрошенных высказали уверенность в том, что хорошо оплачиваться должен любой труд.