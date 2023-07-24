Зарплаты депутатов и чиновников челябинцы назвали неоправданно высокими

Жители Челябинска в числе переоцененных сфер деятельности с завышенными зарплатами назвали работу депутатов, чиновников и менеджеров. Такие данные сотрудники сервиса SuperJob получили в ходе проведенного опроса.
«Зарплаты депутатов, госслужащих и менеджеров челябинцы чаще всего называли неоправданно высокими. Депутаты возглавили неформальный рейтинг», — отметили в пресс-службе сервиса.
Чрезмерно завышенными доходы депутатов назвали 24% респондентов. На втором месте — госслужащие (14%), на третьем — менеджеры в различных отраслях (12%). Убежденность в больших зарплатах этих групп чаще наблюдалась у мужчин. При этом девять процентов челябинцев заявили, что излишне много зарабатывают руководители, семь процентов высказали аналогичные нарекания в адрес сотрудников IT-сферы, шесть процентов — в сторону футболистов. О космических доходах представителей данного вида спорта больше говорили женщины.
Также некоторые горожане недовольны завышенными, по их мнению, доходами артистов (4%) и блогеров (3%). Многочисленную группу составили другие профессии. Среди них в ходе исследования назывались банковские работники, журналисты, сотрудники бьюти-сферы, курьеры, риелторы, стоматологи и другие. 3% опрошенных высказали уверенность в том, что хорошо оплачиваться должен любой труд.
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