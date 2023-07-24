Жители Пермского края игнорируют главный патриотический проект властей

Выставку «Оружие Победы» посетили менее 150 жителей территорий Пермского края

25 июля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Экспозиция «Оружие Победы» открылась еще в июне Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Выставка «Оружие Победы», посвященная военно-промышленному комплексу Пермского края, не пользуется популярностью у жителей территорий региона. Патриотическую экспозицию, которую губернатор Дмитрий Махонин показывал вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и полпреду в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову, в основном посещают жители краевой столицы. Из глубинки же люди на нее не приезжают, сообщил вице-премьер Алексей Чибисов на заседании Совета глав муниципальных образований Прикамья. «Несмотря на то, что еще в июне до всех вас была доведена информация об этой экспозиции, мы видим, что организованных групп из муниципалитетов было немного», — обратил внимание Чибисов. По его данным, всего выставку посетили более 20 тысяч человек, но только 148 из них приехали из территорий края. Трансляция заседания велась на странице «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Чибисов попросил глав муниципалитетов довести до жителей, что выставка работает, а посетить ее можно бесплатно. Более того, бесплатно можно организовать групповую экскурсию. По словам вице-премьера, главной целью «Оружия Победы» является патриотическое воспитание молодежи. Он уверяет, что сегодня многие не знают какие предприятия в Прикамье работали и работают, что они выпускают, и «как это связано с российской армией и специальной военной операцией». Выставка «Оружие Победы» открылась в Перми 11 июня. Как рассказывало URA.RU, губернатор Дмитрий Махонин показывал ее вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и полпреду в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Глава региона говорил, что выставка может стать полноценным музеем, посвященным спецоперации на Украине. Экспозицию посещали сенатор Алексей Пушков и актер Алексей Чадов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выставка «Оружие Победы», посвященная военно-промышленному комплексу Пермского края, не пользуется популярностью у жителей территорий региона. Патриотическую экспозицию, которую губернатор Дмитрий Махонин показывал вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и полпреду в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову, в основном посещают жители краевой столицы. Из глубинки же люди на нее не приезжают, сообщил вице-премьер Алексей Чибисов на заседании Совета глав муниципальных образований Прикамья. «Несмотря на то, что еще в июне до всех вас была доведена информация об этой экспозиции, мы видим, что организованных групп из муниципалитетов было немного», — обратил внимание Чибисов. По его данным, всего выставку посетили более 20 тысяч человек, но только 148 из них приехали из территорий края. Трансляция заседания велась на странице «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Чибисов попросил глав муниципалитетов довести до жителей, что выставка работает, а посетить ее можно бесплатно. Более того, бесплатно можно организовать групповую экскурсию. По словам вице-премьера, главной целью «Оружия Победы» является патриотическое воспитание молодежи. Он уверяет, что сегодня многие не знают какие предприятия в Прикамье работали и работают, что они выпускают, и «как это связано с российской армией и специальной военной операцией». Выставка «Оружие Победы» открылась в Перми 11 июня. Как рассказывало URA.RU, губернатор Дмитрий Махонин показывал ее вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и полпреду в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Глава региона говорил, что выставка может стать полноценным музеем, посвященным спецоперации на Украине. Экспозицию посещали сенатор Алексей Пушков и актер Алексей Чадов.