Россияне останутся без латвийских шпрот

Правительство РФ запретило ввоз в страну импортных консервов из рыбы и морепродуктов
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Отечественные производители смогут восполнить недостающие объемы товаров на рынке, отметил Александр Панин Фото:

Правительство России ограничило импорт рыбы морепродуктов из недружественных стран, в число которых входит Латвия. Такие поправки в проект подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

«В отношении продукции из рыбы и морепродуктов вводится запрет на импорт по позициям, к которым относится готовая и консервированная рыба, икра и ее заменители, готовые или консервированные ракообразные и моллюски», — следует из текста проекта. По словам собеседника «Коммерсанта», председателя «Рыбного союза» Александра Панина такие ограничения касаются и шпрот из Латвии. Он отметил, что российские производители смогут возместить недостающие объемы.

В правительстве России также подчеркнули, что отечественные производители смогут восстановить объемы продукции на рынке. К тому же вводится отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии.

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Правительство России ограничило импорт рыбы морепродуктов из недружественных стран, в число которых входит Латвия. Такие поправки в проект подписал премьер РФ Михаил Мишустин. «В отношении продукции из рыбы и морепродуктов вводится запрет на импорт по позициям, к которым относится готовая и консервированная рыба, икра и ее заменители, готовые или консервированные ракообразные и моллюски», — следует из текста проекта. По словам собеседника «Коммерсанта», председателя «Рыбного союза» Александра Панина такие ограничения касаются и шпрот из Латвии. Он отметил, что российские производители смогут возместить недостающие объемы. В правительстве России также подчеркнули, что отечественные производители смогут восстановить объемы продукции на рынке. К тому же вводится отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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