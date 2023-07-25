Россияне останутся без латвийских шпрот

Правительство РФ запретило ввоз в страну импортных консервов из рыбы и морепродуктов

25 июля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Отечественные производители смогут восполнить недостающие объемы товаров на рынке, отметил Александр Панин Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Правительство России ограничило импорт рыбы морепродуктов из недружественных стран, в число которых входит Латвия. Такие поправки в проект подписал премьер РФ Михаил Мишустин. «В отношении продукции из рыбы и морепродуктов вводится запрет на импорт по позициям, к которым относится готовая и консервированная рыба, икра и ее заменители, готовые или консервированные ракообразные и моллюски», — следует из текста проекта . По словам собеседника «Коммерсанта», председателя «Рыбного союза» Александра Панина такие ограничения касаются и шпрот из Латвии. Он отметил, что российские производители смогут возместить недостающие объемы. В правительстве России также подчеркнули, что отечественные производители смогут восстановить объемы продукции на рынке. К тому же вводится отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии.

Правительство России ограничило импорт рыбы морепродуктов из недружественных стран, в число которых входит Латвия. Такие поправки в проект подписал премьер РФ Михаил Мишустин. «В отношении продукции из рыбы и морепродуктов вводится запрет на импорт по позициям, к которым относится готовая и консервированная рыба, икра и ее заменители, готовые или консервированные ракообразные и моллюски», — следует из текста проекта. По словам собеседника «Коммерсанта», председателя «Рыбного союза» Александра Панина такие ограничения касаются и шпрот из Латвии. Он отметил, что российские производители смогут возместить недостающие объемы. В правительстве России также подчеркнули, что отечественные производители смогут восстановить объемы продукции на рынке. К тому же вводится отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии.