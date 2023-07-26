26 июля 2023

В Екатеринбурге затопило проспект Космонавтов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь и затопленные парки. Екатеринбург, лужа, затопленная улица, лужа на дороге, лужа на проезжей части, дождь
В Екатеринбурге затопило ключевую улицу Фото:

В Екатеринбурге 27 июля на проспекте Космонавтов произошла коммунальная авария. Лопнула труба с горячей водой, и кипяток залил улицу.

«Фонтан был три метра, раскидало камни, затоплена половина улицы. Рядом стоящая машина в любой момент рухнет в яму», — пишет подписчица группы «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».

По ее словам, коммунальное ЧП произошло в районе дома №98б на проспекте Космонавтов, возле магазина «Пятерочка». Напор воды разломал асфальт. Последствия аварии устраняет бригада аварийной службы.

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В Екатеринбурге 27 июля на проспекте Космонавтов произошла коммунальная авария. Лопнула труба с горячей водой, и кипяток залил улицу. «Фонтан был три метра, раскидало камни, затоплена половина улицы. Рядом стоящая машина в любой момент рухнет в яму», — пишет подписчица группы «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте». По ее словам, коммунальное ЧП произошло в районе дома №98б на проспекте Космонавтов, возле магазина «Пятерочка». Напор воды разломал асфальт. Последствия аварии устраняет бригада аварийной службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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