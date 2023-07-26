В Екатеринбурге затопило проспект Космонавтов

В Екатеринбурге затопило ключевую улицу
В Екатеринбурге 27 июля на проспекте Космонавтов произошла коммунальная авария. Лопнула труба с горячей водой, и кипяток залил улицу.
«Фонтан был три метра, раскидало камни, затоплена половина улицы. Рядом стоящая машина в любой момент рухнет в яму», — пишет подписчица группы «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».
По ее словам, коммунальное ЧП произошло в районе дома №98б на проспекте Космонавтов, возле магазина «Пятерочка». Напор воды разломал асфальт. Последствия аварии устраняет бригада аварийной службы.
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