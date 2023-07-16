16 июля 2023
15 июля 2023

Фирма в ХМАО ищет водителей для перевозки бурового оборудования за 200 тысяч рублей в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям оплачивают питание и обещают премии за хорошую работу Фото:

Транспортное предприятие «Ремстройгарант», работающее с нефтедобывающими предприятиями в ХМАО, набирает водителей на зарплату в 200 тысяч рублей. Представитель предприятия сообщил URA.RU, что в обязанности сотрудников входит транспортировка бурового оборудования.

«На работу вахтовым методом в Нефтеюганск требуются водители с правами категории „Е“ для перевозки бурового оборудования на автомобилях КамаАЗ по нефтяным месторождениям. Заработная плата за вахту составляет до 200 000 рублей, за хорошие показатели выдают премии, выделяют 15000 в месяц на питание, простой во время ремонта оплачивают в размере 3000 рублей в день», — сообщил рекрутер.

Работодатель официально трудоустраивает водителей, компенсирует проезд к месту работы, снабжает спецодеждой и жильем на время вахты. Водители, претендующие на должность, должны иметь опыт работы от трех лет, знать устройство автомобиля и принцип работы с тахографом.

Ранее URA.RU писало, что компания «ЮВиС», которая по госконтракту строит дороги в ХМАО, ищет водителей самосвалов на зарплату до 200 тысяч рублей в месяц. Оплата труда зависит от производственного участка на Ямале или в Ханты-Мансийском автономном округе.

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Транспортное предприятие «Ремстройгарант», работающее с нефтедобывающими предприятиями в ХМАО, набирает водителей на зарплату в 200 тысяч рублей. Представитель предприятия сообщил URA.RU, что в обязанности сотрудников входит транспортировка бурового оборудования. «На работу вахтовым методом в Нефтеюганск требуются водители с правами категории „Е“ для перевозки бурового оборудования на автомобилях КамаАЗ по нефтяным месторождениям. Заработная плата за вахту составляет до 200 000 рублей, за хорошие показатели выдают премии, выделяют 15000 в месяц на питание, простой во время ремонта оплачивают в размере 3000 рублей в день», — сообщил рекрутер. Работодатель официально трудоустраивает водителей, компенсирует проезд к месту работы, снабжает спецодеждой и жильем на время вахты. Водители, претендующие на должность, должны иметь опыт работы от трех лет, знать устройство автомобиля и принцип работы с тахографом. Ранее URA.RU писало, что компания «ЮВиС», которая по госконтракту строит дороги в ХМАО, ищет водителей самосвалов на зарплату до 200 тысяч рублей в месяц. Оплата труда зависит от производственного участка на Ямале или в Ханты-Мансийском автономном округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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