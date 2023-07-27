Захарова: США и Британия выступают наводчиками ударов Киева по России

28 июля 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

Мария Захарова раскрыла влияние Британии и США на зерновую сделку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Правительство США и Великобритании являются наводчиками для обеспечения террористических атак на гражданские объекты России. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы делали официальные заявления на основе данных Минобороны, когда примерно чуть больше полугода назад зерновую сделку приостановили именно в связи с терактами на ВМФ РФ в Черном море. Производилось все с участием британских спецслужб», — цитирует слова Захаровой телеканал «Звезда». По мнению Захаровой, представители США за минувшие годы старались максимально усугубить политическую нестабильность на Украине, подготавливая почву для военных переворотов и противостояния с Россией. По ее мнению, после этого Вашингтон совместно со странами Запада активно начал предоставлять Киеву боеприпасы и технику, а также обучать украинских военных, в том числе летчиков. «Что это, как не преступная деятельность? Когда они поставляют вооружения киевскому режиму, который осуществляет теракты. Технологии, средства и разведданные предоставляются США и Британией. Вашингтон и Лондон осуществляют функции наводчиков и они это не скрывают», — сообщила Захарова. Официальный представитель МИД добавила, что Запад изначально сообщал о своих планах нанести России стратегическое поражение, и эту логику она считает аморальной. Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. По словам президента РФ Владимира Путина, ни одно из условий сделки, касавшихся зерна и удобрений России, выполнено не было, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство США и Великобритании являются наводчиками для обеспечения террористических атак на гражданские объекты России. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы делали официальные заявления на основе данных Минобороны, когда примерно чуть больше полугода назад зерновую сделку приостановили именно в связи с терактами на ВМФ РФ в Черном море. Производилось все с участием британских спецслужб», — цитирует слова Захаровой телеканал «Звезда». По мнению Захаровой, представители США за минувшие годы старались максимально усугубить политическую нестабильность на Украине, подготавливая почву для военных переворотов и противостояния с Россией. По ее мнению, после этого Вашингтон совместно со странами Запада активно начал предоставлять Киеву боеприпасы и технику, а также обучать украинских военных, в том числе летчиков. «Что это, как не преступная деятельность? Когда они поставляют вооружения киевскому режиму, который осуществляет теракты. Технологии, средства и разведданные предоставляются США и Британией. Вашингтон и Лондон осуществляют функции наводчиков и они это не скрывают», — сообщила Захарова. Официальный представитель МИД добавила, что Запад изначально сообщал о своих планах нанести России стратегическое поражение, и эту логику она считает аморальной. Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. По словам президента РФ Владимира Путина, ни одно из условий сделки, касавшихся зерна и удобрений России, выполнено не было, передает RT.