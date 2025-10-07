Украина за час пыталась атаковать РФ 25 беспилотниками

Средства ПВО сбили 25 украинских дронов над регионами России за час утром 7 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в telegram-канале Минобороны России. Уточняется, что 16 БПЛА сбиты над Черным морем, шесть — над Нижегородской областью, и три — над Московской.
Ранее стало известно, что за ночь на 7 октября ВСУ атаковали российские регионы почти двумя сотнями беспилотников. Украинские дроны долетели даже до Тюменской области на Урале — аппараты пытались атаковать одно из предприятий, пишет «Национальная служба новостей».
