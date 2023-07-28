Путин раскрыл, что связывает Россию и Африку

Путин: Россию и Африку связывает стремление отстаивать независимость
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, путин владимир
Россия и Африка похожи между собой, отметил Владимир Путин Фото:
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В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Россия и Африка похожи тем, что их связывает одна цель — борьба за независимость. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время саммита «Россия — Африка».

«Россию и Африку объединяет стремление отстаивать свой собственный суверенитет, право на собственный путь развития в политической, экономической, социальной и иных сферах», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию саммита.

Президент отметил, что такое стремление не означает самоизоляцию. По его словам, оно означает открытость к сотрудничеству.

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Россия и Африка похожи тем, что их связывает одна цель — борьба за независимость. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время саммита «Россия — Африка». «Россию и Африку объединяет стремление отстаивать свой собственный суверенитет, право на собственный путь развития в политической, экономической, социальной и иных сферах», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию саммита. Президент отметил, что такое стремление не означает самоизоляцию. По его словам, оно означает открытость к сотрудничеству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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