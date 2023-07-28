Путин раскрыл, что связывает Россию и Африку

Россия и Африка похожи между собой, отметил Владимир Путин
новость из сюжетаВ Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»
Россия и Африка похожи тем, что их связывает одна цель — борьба за независимость. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время саммита «Россия — Африка».
«Россию и Африку объединяет стремление отстаивать свой собственный суверенитет, право на собственный путь развития в политической, экономической, социальной и иных сферах», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую
Президент отметил, что такое стремление не означает самоизоляцию. По его словам, оно означает открытость к сотрудничеству.
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