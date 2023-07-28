На челябинское озеро вернулся медведь

Следы медведя заметили у палаток и вблизи местной базы отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На озеро Еланчик (Чебаркульский район, Челябинская область) вернулся медведь, который был замечен жителями одноименного элитного поселка в начале июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона

«На озере Еланчик отдыхающие вновь заметили медведя. Вероятней всего это тот же зверь, которого видели три недели назад на берегу», — заявили URA.RU в министерстве.

Следы животного заметили у палатки на берегу и вблизи базы отдыха «Родник». По данным министерства, молодому медведю до двух лет. Принимаются меры по поиску зверя, чтобы отпугнуть его от мест отдыха и населенных пунктов.

Медведя у озера 3 июля заметил житель элитного поселка Еланчик. В управляющую компанию поселения сообщили о диком звере и останках животных на берегу. После чего было направлено обращение в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Начальник охраны минэкологии Андрей Питовин объяснил, как вести себя с диким медведем. Челябинцам порекомендовали сохранять спокойствие и не убегать.