На челябинское озеро вернулся медведь

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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
Следы медведя заметили у палаток и вблизи местной базы отдыха Фото:

На озеро Еланчик (Чебаркульский район, Челябинская область) вернулся медведь, который был замечен жителями одноименного элитного поселка в начале июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона

«На озере Еланчик отдыхающие вновь заметили медведя. Вероятней всего это тот же зверь, которого видели три недели назад на берегу», — заявили URA.RU в министерстве.

Следы животного заметили у палатки на берегу и вблизи базы отдыха «Родник». По данным министерства, молодому медведю до двух лет. Принимаются меры по поиску зверя, чтобы отпугнуть его от мест отдыха и населенных пунктов.

Медведя у озера 3 июля заметил житель элитного поселка Еланчик. В управляющую компанию поселения сообщили о диком звере и останках животных на берегу. После чего было направлено обращение в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Начальник охраны минэкологии Андрей Питовин объяснил, как вести себя с диким медведем. Челябинцам порекомендовали сохранять спокойствие и не убегать.

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На озеро Еланчик (Чебаркульский район, Челябинская область) вернулся медведь, который был замечен жителями одноименного элитного поселка в начале июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона «На озере Еланчик отдыхающие вновь заметили медведя. Вероятней всего это тот же зверь, которого видели три недели назад на берегу», — заявили URA.RU в министерстве. Следы животного заметили у палатки на берегу и вблизи базы отдыха «Родник». По данным министерства, молодому медведю до двух лет. Принимаются меры по поиску зверя, чтобы отпугнуть его от мест отдыха и населенных пунктов. Медведя у озера 3 июля заметил житель элитного поселка Еланчик. В управляющую компанию поселения сообщили о диком звере и останках животных на берегу. После чего было направлено обращение в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Начальник охраны минэкологии Андрей Питовин объяснил, как вести себя с диким медведем. Челябинцам порекомендовали сохранять спокойствие и не убегать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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