28 июля 2023

Мать погибшего на СВО бойца из Екатеринбурга не может списать долг по ипотеке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Матери погибшего солдата пытается помочь депутат Максим Иванов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мать екатеринбургского военнослужащего, погибшего на спецоперации на Украине, не может списать кредитную задолженность по ипотеке в Сбербанке. Хотя такая возможность предусмотрена законом, заявил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов, который решил помочь женщине.

«Ко мне обратилась мать погибшего на СВО солдата из Екатеринбурга. С 1 июня она пытается добиться от Сбербанка списания кредитной задолженности по ипотеке в связи с гибелью сына. Такая возможность предусмотрена законом», — написал Иванов в telegram-канале. По его словам, решения со стороны банка до сих пор нет, а пени продолжают начисляться.

Иванов обратился в Центробанк России с просьбой помочь матери солдата. Журналист URA.RU отправил запросы в Сбербанк и Центробанк. Ответы на момент публикации новости не поступили.

С 2022 года российские банки обязаны полностью списывать любой долг с участников спецоперации, которые погибли или получили инвалидность. При этом задолженность не должна переходить на членов семьи военнослужащего. Также бойцы или их родственники могут оформить кредитные каникулы задним числом.

Центробанк дополнительно контролирует банки и МФО, чтобы не нарушались права заемщиков-военнослужащих. С мая к этой работе подключилось отделение нового госфонда «Защитники Отечества», сообщила URA.RU директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мать екатеринбургского военнослужащего, погибшего на спецоперации на Украине, не может списать кредитную задолженность по ипотеке в Сбербанке. Хотя такая возможность предусмотрена законом, заявил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов, который решил помочь женщине. «Ко мне обратилась мать погибшего на СВО солдата из Екатеринбурга. С 1 июня она пытается добиться от Сбербанка списания кредитной задолженности по ипотеке в связи с гибелью сына. Такая возможность предусмотрена законом», — написал Иванов в telegram-канале. По его словам, решения со стороны банка до сих пор нет, а пени продолжают начисляться. Иванов обратился в Центробанк России с просьбой помочь матери солдата. Журналист URA.RU отправил запросы в Сбербанк и Центробанк. Ответы на момент публикации новости не поступили. С 2022 года российские банки обязаны полностью списывать любой долг с участников спецоперации, которые погибли или получили инвалидность. При этом задолженность не должна переходить на членов семьи военнослужащего. Также бойцы или их родственники могут оформить кредитные каникулы задним числом. Центробанк дополнительно контролирует банки и МФО, чтобы не нарушались права заемщиков-военнослужащих. С мая к этой работе подключилось отделение нового госфонда «Защитники Отечества», сообщила URA.RU директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...