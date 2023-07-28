Мать погибшего на СВО бойца из Екатеринбурга не может списать долг по ипотеке

Матери погибшего солдата пытается помочь депутат Максим Иванов (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мать екатеринбургского военнослужащего, погибшего на спецоперации на Украине, не может списать кредитную задолженность по ипотеке в Сбербанке. Хотя такая возможность предусмотрена законом, заявил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов, который решил помочь женщине.

«Ко мне обратилась мать погибшего на СВО солдата из Екатеринбурга. С 1 июня она пытается добиться от Сбербанка списания кредитной задолженности по ипотеке в связи с гибелью сына. Такая возможность предусмотрена законом», — написал Иванов в telegram-канале. По его словам, решения со стороны банка до сих пор нет, а пени продолжают начисляться.

Иванов обратился в Центробанк России с просьбой помочь матери солдата. Журналист URA.RU отправил запросы в Сбербанк и Центробанк. Ответы на момент публикации новости не поступили.

С 2022 года российские банки обязаны полностью списывать любой долг с участников спецоперации, которые погибли или получили инвалидность. При этом задолженность не должна переходить на членов семьи военнослужащего. Также бойцы или их родственники могут оформить кредитные каникулы задним числом.

Центробанк дополнительно контролирует банки и МФО, чтобы не нарушались права заемщиков-военнослужащих. С мая к этой работе подключилось отделение нового госфонда «Защитники Отечества», сообщила URA.RU директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.