После новости URA.RU матери погибшего на СВО свердловского бойца закрыли долг по ипотеке

01 августа 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Матери погибшего солдата помогал депутат Максим Иванов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Матери погибшего на спецоперации солдата из Екатеринбурга списали кредитную задолженность по ипотеке, которую она пыталась закрыть с 1 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-центре Уральского банка Сбербанка России, куда журналист агентства отправлял запрос. Также женщине помогал депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов, который просил Центробанк разобраться в ситуации. «Задолженность урегулирована», — говорится в сообщении. В пресс-службе банка добавили, что клиентам предоставляются контакты сотрудников из спецподразделения, которые могут проконсультировать по вопросам, связанными с урегулированием задолженности. 31 июля Иванов в telegram-канале сообщил, что после запроса в Центробанк с ним связался сотрудник уральского отделения Сбербанка, чтобы разобраться в ситуации. Депутат передал сотруднику личные данные женщины. К полудню того же дня, как пишет Иванов, женщина получила сообщение от банка, что ее кредит полностью погашен. «Мораль здесь проста. Россия большая, людей много, события сегодня непростые. Поэтому накладки, задержки могут происходить. Важно то, насколько оперативно, без бюрократии и волокиты ведомство или компания реагирует на проблему. Сбер реагирует быстро. Другим в пример», — написал Иванов в telegram-канале. Иванов опубликовал пост, где рассказал о проблеме свердловчанки, 28 июля. По его словам, женщина из Екатеринбурга, чей сын погиб на спецоперации, с 1 июня не могла списать задолженность по ипотеке в Сбербанке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Матери погибшего на спецоперации солдата из Екатеринбурга списали кредитную задолженность по ипотеке, которую она пыталась закрыть с 1 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-центре Уральского банка Сбербанка России, куда журналист агентства отправлял запрос. Также женщине помогал депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов, который просил Центробанк разобраться в ситуации. «Задолженность урегулирована», — говорится в сообщении. В пресс-службе банка добавили, что клиентам предоставляются контакты сотрудников из спецподразделения, которые могут проконсультировать по вопросам, связанными с урегулированием задолженности. 31 июля Иванов в telegram-канале сообщил, что после запроса в Центробанк с ним связался сотрудник уральского отделения Сбербанка, чтобы разобраться в ситуации. Депутат передал сотруднику личные данные женщины. К полудню того же дня, как пишет Иванов, женщина получила сообщение от банка, что ее кредит полностью погашен. «Мораль здесь проста. Россия большая, людей много, события сегодня непростые. Поэтому накладки, задержки могут происходить. Важно то, насколько оперативно, без бюрократии и волокиты ведомство или компания реагирует на проблему. Сбер реагирует быстро. Другим в пример», — написал Иванов в telegram-канале. Иванов опубликовал пост, где рассказал о проблеме свердловчанки, 28 июля. По его словам, женщина из Екатеринбурга, чей сын погиб на спецоперации, с 1 июня не могла списать задолженность по ипотеке в Сбербанке.