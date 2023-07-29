Пермяк спас соседа из огня

30 июля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

В Пермском крае житель Чусового спас соседа из огня Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае 30 июля житель города Чусового спас своего соседа из огня. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС по Прикамью. «Ночью 30 июля огонь охватил дачный дом и баню в Чусовском городском округе. Сообщение о пожаре поступило в 2 часа 10 минут, пожарные потушили огонь уже в 2 часа 50 минут. Еще до приезда пожарных пермяк спас из горящего дома соседа», — говорится в посте ведомства. Уточняется, что пожар тушили 26 человек и пять единиц техники. Предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. Ранее в Краснокамске Пермского края в садовом товариществе 28 июля вечером в ходе пожара пострадал человек. Предварительная причина пожара — поджог. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС по Прикамью.

В Пермском крае 30 июля житель города Чусового спас своего соседа из огня. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС по Прикамью. «Ночью 30 июля огонь охватил дачный дом и баню в Чусовском городском округе. Сообщение о пожаре поступило в 2 часа 10 минут, пожарные потушили огонь уже в 2 часа 50 минут. Еще до приезда пожарных пермяк спас из горящего дома соседа», — говорится в посте ведомства. Уточняется, что пожар тушили 26 человек и пять единиц техники. Предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. Ранее в Краснокамске Пермского края в садовом товариществе 28 июля вечером в ходе пожара пострадал человек. Предварительная причина пожара — поджог. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС по Прикамью.