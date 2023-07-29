29 июля 2023
28 июля 2023

Пермяк спас соседа из огня

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, мчс, пожар в деревне, пожароопасный период, пожар на даче, пожарные тушат
В Пермском крае житель Чусового спас соседа из огня Фото:

В Пермском крае 30 июля житель города Чусового спас своего соседа из огня. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС по Прикамью.

«Ночью 30 июля огонь охватил дачный дом и баню в Чусовском городском округе. Сообщение о пожаре поступило в 2 часа 10 минут, пожарные потушили огонь уже в 2 часа 50 минут. Еще до приезда пожарных пермяк спас из горящего дома соседа», — говорится в посте ведомства.

Уточняется, что пожар тушили 26 человек и пять единиц техники. Предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.

Ранее в Краснокамске Пермского края в садовом товариществе 28 июля вечером в ходе пожара пострадал человек. Предварительная причина пожара — поджог. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС по Прикамью.

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В Пермском крае 30 июля житель города Чусового спас своего соседа из огня. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС по Прикамью. «Ночью 30 июля огонь охватил дачный дом и баню в Чусовском городском округе. Сообщение о пожаре поступило в 2 часа 10 минут, пожарные потушили огонь уже в 2 часа 50 минут. Еще до приезда пожарных пермяк спас из горящего дома соседа», — говорится в посте ведомства. Уточняется, что пожар тушили 26 человек и пять единиц техники. Предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. Ранее в Краснокамске Пермского края в садовом товариществе 28 июля вечером в ходе пожара пострадал человек. Предварительная причина пожара — поджог. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС по Прикамью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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