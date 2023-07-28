28 июля 2023

В Пермском крае из-за поджога дачи пострадал житель

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия, разное, архив. Пермь, мчс, пожар, тушение пожара, работа пожарных
В Прикамье дачу подожгли вместе с ее хозяином Фото:

В Краснокамске Пермского края в садовом товариществе 28 июля вечером в ходе пожара пострадал человек. Предварительная причина пожара — поджог. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС по Прикамью.

«На территории СНТ „КЦБК-3“ в Новой Ивановке пожар охватил дачный дом, баню и беседку. Огонь тушили 18 человек личного состава и 6 единиц техники. Пожар потушили 28 июля в 19 часов 15 минут. Имеется травмированный», — говорится в посте ведомства.

По данным чрезвычайного ведомства, причиной пожара мог быть поджог. Площадь пожара составила 63 квадратных метра.

Ранее в городе Верещагино Пермского края огонь охватил частный дом. В результате пожара погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.

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В Краснокамске Пермского края в садовом товариществе 28 июля вечером в ходе пожара пострадал человек. Предварительная причина пожара — поджог. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС по Прикамью. «На территории СНТ „КЦБК-3“ в Новой Ивановке пожар охватил дачный дом, баню и беседку. Огонь тушили 18 человек личного состава и 6 единиц техники. Пожар потушили 28 июля в 19 часов 15 минут. Имеется травмированный», — говорится в посте ведомства. По данным чрезвычайного ведомства, причиной пожара мог быть поджог. Площадь пожара составила 63 квадратных метра. Ранее в городе Верещагино Пермского края огонь охватил частный дом. В результате пожара погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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