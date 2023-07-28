В Пермском крае из-за поджога дачи пострадал житель

29 июля 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

В Прикамье дачу подожгли вместе с ее хозяином Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Краснокамске Пермского края в садовом товариществе 28 июля вечером в ходе пожара пострадал человек. Предварительная причина пожара — поджог. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС по Прикамью. «На территории СНТ „КЦБК-3“ в Новой Ивановке пожар охватил дачный дом, баню и беседку. Огонь тушили 18 человек личного состава и 6 единиц техники. Пожар потушили 28 июля в 19 часов 15 минут. Имеется травмированный», — говорится в посте ведомства. По данным чрезвычайного ведомства, причиной пожара мог быть поджог. Площадь пожара составила 63 квадратных метра. Ранее в городе Верещагино Пермского края огонь охватил частный дом. В результате пожара погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.

В Краснокамске Пермского края в садовом товариществе 28 июля вечером в ходе пожара пострадал человек. Предварительная причина пожара — поджог. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС по Прикамью. «На территории СНТ „КЦБК-3“ в Новой Ивановке пожар охватил дачный дом, баню и беседку. Огонь тушили 18 человек личного состава и 6 единиц техники. Пожар потушили 28 июля в 19 часов 15 минут. Имеется травмированный», — говорится в посте ведомства. По данным чрезвычайного ведомства, причиной пожара мог быть поджог. Площадь пожара составила 63 квадратных метра. Ранее в городе Верещагино Пермского края огонь охватил частный дом. В результате пожара погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.