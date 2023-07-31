31 июля 2023

Пермяков зовут за 100 тысяч рублей мыть клетки на птицефабрике

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам обещают платить от 108 тысяч рублей за 45 дней вахты Фото:

Жителям Пермского края предлагают мыть клетки на птицефабрике в краевом селе Платошино. За 45 дней вахты работодатели обещают зарплату от 108 тысяч рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Работа».

«Вахтовый метод. Зарплата за 45 смен от 108 тысяч рублей. Обязанности: мойка клеток, птичников, оборудования. График работы: 6/1», — говорится в объявлении.

В условиях указано бесплатное проживание в квартирах и питание, а также оформление по договору. Также, как пишут работодатели, сотрудники могут брать продукцию с фабрики по себестоимости.

Ранее URA.RU писало, что пермяков зовут работать на птицефабрику в Татарстан. За 60 дней вахты работодатель обещает заплатить более 100 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предлагают мыть клетки на птицефабрике в краевом селе Платошино. За 45 дней вахты работодатели обещают зарплату от 108 тысяч рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Работа». «Вахтовый метод. Зарплата за 45 смен от 108 тысяч рублей. Обязанности: мойка клеток, птичников, оборудования. График работы: 6/1», — говорится в объявлении. В условиях указано бесплатное проживание в квартирах и питание, а также оформление по договору. Также, как пишут работодатели, сотрудники могут брать продукцию с фабрики по себестоимости. Ранее URA.RU писало, что пермяков зовут работать на птицефабрику в Татарстан. За 60 дней вахты работодатель обещает заплатить более 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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