TWT: Трампу грозит пожизненное заключение

02 августа 2023 в 06:33 Размер текста - 17 +

В отношении Трампа заведены три уголовных дела Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Экс-президент США Дональд Трамп может быть заключен в тюрьму на 600 лет, если его признают виновным по трем уголовным делам. Об этом сообщила американская газета The Washington Times. «Максимальные сроки наказания по всем 78 пунктам по трем уголовным делам обвинения во Флориде, Нью-Йорке и округе Колумбия составляют почти 600 лет тюремного заключения. Такой срок Трамп будет вынужден отбывать, если его признают виновным», — говорится в материале. В начале июня Трампу предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей связана с хранением секретных материалов. В марте большое жюри Манхэттена обвинило бывшего президента в мошенничестве в бизнесе. Также экс-президенту США предъявили обвинение из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Обвинения предъявлены по четырем пунктам. Прокуратура хочет судить Трампа по ускоренной процедуре, сообщает RT.

Экс-президент США Дональд Трамп может быть заключен в тюрьму на 600 лет, если его признают виновным по трем уголовным делам. Об этом сообщила американская газета The Washington Times. «Максимальные сроки наказания по всем 78 пунктам по трем уголовным делам обвинения во Флориде, Нью-Йорке и округе Колумбия составляют почти 600 лет тюремного заключения. Такой срок Трамп будет вынужден отбывать, если его признают виновным», — говорится в материале. В начале июня Трампу предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей связана с хранением секретных материалов. В марте большое жюри Манхэттена обвинило бывшего президента в мошенничестве в бизнесе. Также экс-президенту США предъявили обвинение из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Обвинения предъявлены по четырем пунктам. Прокуратура хочет судить Трампа по ускоренной процедуре, сообщает RT.