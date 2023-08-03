Владелец «Баден-Бадена» подал в суд на приставов из-за штрафа в 1000 рублей

04 августа 2023 в 09:15 Размер текста - 17 +

Евгений Кононов хочет оспорить решение приставов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Владелец сети термальных курортов Baden Family Евгений Кононов подал в суд заявление, в котором просит оспорить решение судебных приставов о привлечении его к административной ответственности. По этому постановлению ему назначили штраф в размере 1000 рублей. Заявление появилось в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, подробности URA.RU также рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. Заявление Евгений Кононов подал в суд 31 июля. Ответчиками выступают судебные приставы. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, речь идет об оспаривании постановления о привлечении его к административной ответственности по статье 17.15 КоАП «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Наказание по этой статье — штраф в размере 1000 рублей. Судебные дела Евгения Кононова в последнее время связаны с пляжем «Баден — Баден» на Шарташе. В конце июля он приостановил работу до момента, пока не будут решены все юридические вопросы. Этому предшествовала судебная тяжба с администрацией города и прокуратурой, которые требовали признать несколько сооружений на пляже самовольными постройками и снести их. Не дожидаясь решения суда, собственник комплекса открыл его, но пляж проработал всего месяц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владелец сети термальных курортов Baden Family Евгений Кононов подал в суд заявление, в котором просит оспорить решение судебных приставов о привлечении его к административной ответственности. По этому постановлению ему назначили штраф в размере 1000 рублей. Заявление появилось в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, подробности URA.RU также рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. Заявление Евгений Кононов подал в суд 31 июля. Ответчиками выступают судебные приставы. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, речь идет об оспаривании постановления о привлечении его к административной ответственности по статье 17.15 КоАП «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Наказание по этой статье — штраф в размере 1000 рублей. Судебные дела Евгения Кононова в последнее время связаны с пляжем «Баден — Баден» на Шарташе. В конце июля он приостановил работу до момента, пока не будут решены все юридические вопросы. Этому предшествовала судебная тяжба с администрацией города и прокуратурой, которые требовали признать несколько сооружений на пляже самовольными постройками и снести их. Не дожидаясь решения суда, собственник комплекса открыл его, но пляж проработал всего месяц.