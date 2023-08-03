03 августа 2023

Владелец «Баден-Бадена» подал в суд на приставов из-за штрафа в 1000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Краевое отделение ФССП. Пермь, долги, судебный пристав, фссп, шеврон фссп
Евгений Кононов хочет оспорить решение приставов Фото:

Владелец сети термальных курортов Baden Family Евгений Кононов подал в суд заявление, в котором просит оспорить решение судебных приставов о привлечении его к административной ответственности. По этому постановлению ему назначили штраф в размере 1000 рублей. Заявление появилось в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, подробности URA.RU также рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Заявление Евгений Кононов подал в суд 31 июля. Ответчиками выступают судебные приставы. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, речь идет об оспаривании постановления о привлечении его к административной ответственности по статье 17.15 КоАП «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Наказание по этой статье — штраф в размере 1000 рублей.

Судебные дела Евгения Кононова в последнее время связаны с пляжем «Баден — Баден» на Шарташе. В конце июля он приостановил работу до момента, пока не будут решены все юридические вопросы. Этому предшествовала судебная тяжба с администрацией города и прокуратурой, которые требовали признать несколько сооружений на пляже самовольными постройками и снести их. Не дожидаясь решения суда, собственник комплекса открыл его, но пляж проработал всего месяц.

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Владелец сети термальных курортов Baden Family Евгений Кононов подал в суд заявление, в котором просит оспорить решение судебных приставов о привлечении его к административной ответственности. По этому постановлению ему назначили штраф в размере 1000 рублей. Заявление появилось в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, подробности URA.RU также рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. Заявление Евгений Кононов подал в суд 31 июля. Ответчиками выступают судебные приставы. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, речь идет об оспаривании постановления о привлечении его к административной ответственности по статье 17.15 КоАП «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Наказание по этой статье — штраф в размере 1000 рублей. Судебные дела Евгения Кононова в последнее время связаны с пляжем «Баден — Баден» на Шарташе. В конце июля он приостановил работу до момента, пока не будут решены все юридические вопросы. Этому предшествовала судебная тяжба с администрацией города и прокуратурой, которые требовали признать несколько сооружений на пляже самовольными постройками и снести их. Не дожидаясь решения суда, собственник комплекса открыл его, но пляж проработал всего месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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