Владелец «Баден-Бадена» подал в суд на приставов из-за штрафа в 1000 рублей

Владелец сети термальных курортов Baden Family Евгений Кононов подал в суд заявление, в котором просит оспорить решение судебных приставов о привлечении его к административной ответственности. По этому постановлению ему назначили штраф в размере 1000 рублей. Заявление появилось в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, подробности URA.RU также рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
Заявление Евгений Кононов подал в суд 31 июля. Ответчиками выступают судебные приставы. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, речь идет об оспаривании постановления о привлечении его к административной ответственности по статье 17.15 КоАП «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Наказание по этой статье — штраф в размере 1000 рублей.
Судебные дела Евгения Кононова в последнее время связаны с пляжем «Баден — Баден» на Шарташе. В конце июля он приостановил работу до момента, пока не будут решены все юридические вопросы. Этому предшествовала судебная тяжба с администрацией города и прокуратурой, которые требовали признать несколько сооружений на пляже самовольными постройками и снести их. Не дожидаясь решения суда, собственник комплекса открыл его, но пляж проработал всего месяц.
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