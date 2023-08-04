Юрист объяснил, можно ли выиграть суд у работодателя

Юрист Бабич: в трудовых спорах в России чаще всего побеждает работодатель

04 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Система трудовых судов хорошо развита в Европе и США, напомнил Олег Бабич Фото: Сергей Русанов © URA.RU В трудовых спорах как правило дела разрешаются в сторону работодателей, так как у них больше ресурсов и доказательной базы. Более качественное рассмотрение таких вопросов возможно при введении в России системы трудовых судов, рассказал в беседе с URA.RU руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич. «Законодательство, связанное с трудовой деятельностью, — это особая сфера. Здесь отсутствует фактическое равенство сторон, то есть у нас всегда работник слабее, чем работодатель. Руководитель обладает всей полнотой доказательств по делу, все документы у него, он имеет ресурсы, чтобы обеспечить квалифицированную правовую поддержку своей позиции. Плюс, само трудовое право имеет особую специфику. У нас очень много выносится ошибочных решений, потому что судьи не понимают, не знают в полной мере этой отрасли права. Для того, чтобы быстро и качественно решать такие дела, желательно иметь суды, которые были бы заточены специально под их рассмотрение. Во многих странах Европы, в США существуют такие специализированные трудовые суды», — объяснил Олег Бабич. По словам руководителя правового департамента Конфедерации труда России, в РФ очень редко трудовые споры завершаются мировыми соглашениями. «У нас, к сожалению, в отличие от многих стран, где трудовые суды существуют, очень мало заключается мировых соглашениях. Потому что в целом судьи особо не стремятся к этому. Хотя в трудовом праве зачастую спор можно решить не вынесением какого-то окончательного решения, а заключением между сторонами мирового соглашения. Если судья хорошо понимает вопрос и то, что спор можно решить таким путем, он может приложить к этому какие-то усилия», — отметил Бабич. Собеседник агентства подчеркнул, что аналогом трудовых судов в России является трудовой арбитраж. «У нас частично реализовано это в коллективных трудовых спорах, не в индивидуальных. Они, конечно, у нас в последнее время редки, в силу того, что достаточно сложно соблюсти все процедуры. Но когда у нас идет коллективный трудовой спор, на определенном этапе создается так называемый трудовой арбитраж. Это в принципе можно считать за трудовой суд, который состоит из трех человек, где имеются представители от государства, обычно от Министерства труда, по одному представителю от работников и от работодателей, независимые. Они и решают возникший спор. Такие арбитражи достаточно эффективно разрешают конфликты», — заметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В трудовых спорах как правило дела разрешаются в сторону работодателей, так как у них больше ресурсов и доказательной базы. Более качественное рассмотрение таких вопросов возможно при введении в России системы трудовых судов, рассказал в беседе с URA.RU руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич. «Законодательство, связанное с трудовой деятельностью, — это особая сфера. Здесь отсутствует фактическое равенство сторон, то есть у нас всегда работник слабее, чем работодатель. Руководитель обладает всей полнотой доказательств по делу, все документы у него, он имеет ресурсы, чтобы обеспечить квалифицированную правовую поддержку своей позиции. Плюс, само трудовое право имеет особую специфику. У нас очень много выносится ошибочных решений, потому что судьи не понимают, не знают в полной мере этой отрасли права. Для того, чтобы быстро и качественно решать такие дела, желательно иметь суды, которые были бы заточены специально под их рассмотрение. Во многих странах Европы, в США существуют такие специализированные трудовые суды», — объяснил Олег Бабич. По словам руководителя правового департамента Конфедерации труда России, в РФ очень редко трудовые споры завершаются мировыми соглашениями. «У нас, к сожалению, в отличие от многих стран, где трудовые суды существуют, очень мало заключается мировых соглашениях. Потому что в целом судьи особо не стремятся к этому. Хотя в трудовом праве зачастую спор можно решить не вынесением какого-то окончательного решения, а заключением между сторонами мирового соглашения. Если судья хорошо понимает вопрос и то, что спор можно решить таким путем, он может приложить к этому какие-то усилия», — отметил Бабич. Собеседник агентства подчеркнул, что аналогом трудовых судов в России является трудовой арбитраж. «У нас частично реализовано это в коллективных трудовых спорах, не в индивидуальных. Они, конечно, у нас в последнее время редки, в силу того, что достаточно сложно соблюсти все процедуры. Но когда у нас идет коллективный трудовой спор, на определенном этапе создается так называемый трудовой арбитраж. Это в принципе можно считать за трудовой суд, который состоит из трех человек, где имеются представители от государства, обычно от Министерства труда, по одному представителю от работников и от работодателей, независимые. Они и решают возникший спор. Такие арбитражи достаточно эффективно разрешают конфликты», — заметил он.