Юрист объяснил, можно ли выиграть суд у работодателя

Юрист Бабич: в трудовых спорах в России чаще всего побеждает работодатель
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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, приговор, судебное заседание, судья, суд
Система трудовых судов хорошо развита в Европе и США, напомнил Олег Бабич Фото:

В трудовых спорах как правило дела разрешаются в сторону работодателей, так как у них больше ресурсов и доказательной базы. Более качественное рассмотрение таких вопросов возможно при введении в России системы трудовых судов, рассказал в беседе с URA.RU руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич.

«Законодательство, связанное с трудовой деятельностью, — это особая сфера. Здесь отсутствует фактическое равенство сторон, то есть у нас всегда работник слабее, чем работодатель. Руководитель обладает всей полнотой доказательств по делу, все документы у него, он имеет ресурсы, чтобы обеспечить квалифицированную правовую поддержку своей позиции. Плюс, само трудовое право имеет особую специфику. У нас очень много выносится ошибочных решений, потому что судьи не понимают, не знают в полной мере этой отрасли права. Для того, чтобы быстро и качественно решать такие дела, желательно иметь суды, которые были бы заточены специально под их рассмотрение. Во многих странах Европы, в США существуют такие специализированные трудовые суды», — объяснил Олег Бабич.

По словам руководителя правового департамента Конфедерации труда России, в РФ очень редко трудовые споры завершаются мировыми соглашениями. «У нас, к сожалению, в отличие от многих стран, где трудовые суды существуют, очень мало заключается мировых соглашениях. Потому что в целом судьи особо не стремятся к этому. Хотя в трудовом праве зачастую спор можно решить не вынесением какого-то окончательного решения, а заключением между сторонами мирового соглашения. Если судья хорошо понимает вопрос и то, что спор можно решить таким путем, он может приложить к этому какие-то усилия», — отметил Бабич.

Собеседник агентства подчеркнул, что аналогом трудовых судов в России является трудовой арбитраж. «У нас частично реализовано это в коллективных трудовых спорах, не в индивидуальных. Они, конечно, у нас в последнее время редки, в силу того, что достаточно сложно соблюсти все процедуры. Но когда у нас идет коллективный трудовой спор, на определенном этапе создается так называемый трудовой арбитраж. Это в принципе можно считать за трудовой суд, который состоит из трех человек, где имеются представители от государства, обычно от Министерства труда, по одному представителю от работников и от работодателей, независимые. Они и решают возникший спор. Такие арбитражи достаточно эффективно разрешают конфликты», — заметил он.

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В трудовых спорах как правило дела разрешаются в сторону работодателей, так как у них больше ресурсов и доказательной базы. Более качественное рассмотрение таких вопросов возможно при введении в России системы трудовых судов, рассказал в беседе с URA.RU руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич. «Законодательство, связанное с трудовой деятельностью, — это особая сфера. Здесь отсутствует фактическое равенство сторон, то есть у нас всегда работник слабее, чем работодатель. Руководитель обладает всей полнотой доказательств по делу, все документы у него, он имеет ресурсы, чтобы обеспечить квалифицированную правовую поддержку своей позиции. Плюс, само трудовое право имеет особую специфику. У нас очень много выносится ошибочных решений, потому что судьи не понимают, не знают в полной мере этой отрасли права. Для того, чтобы быстро и качественно решать такие дела, желательно иметь суды, которые были бы заточены специально под их рассмотрение. Во многих странах Европы, в США существуют такие специализированные трудовые суды», — объяснил Олег Бабич. По словам руководителя правового департамента Конфедерации труда России, в РФ очень редко трудовые споры завершаются мировыми соглашениями. «У нас, к сожалению, в отличие от многих стран, где трудовые суды существуют, очень мало заключается мировых соглашениях. Потому что в целом судьи особо не стремятся к этому. Хотя в трудовом праве зачастую спор можно решить не вынесением какого-то окончательного решения, а заключением между сторонами мирового соглашения. Если судья хорошо понимает вопрос и то, что спор можно решить таким путем, он может приложить к этому какие-то усилия», — отметил Бабич. Собеседник агентства подчеркнул, что аналогом трудовых судов в России является трудовой арбитраж. «У нас частично реализовано это в коллективных трудовых спорах, не в индивидуальных. Они, конечно, у нас в последнее время редки, в силу того, что достаточно сложно соблюсти все процедуры. Но когда у нас идет коллективный трудовой спор, на определенном этапе создается так называемый трудовой арбитраж. Это в принципе можно считать за трудовой суд, который состоит из трех человек, где имеются представители от государства, обычно от Министерства труда, по одному представителю от работников и от работодателей, независимые. Они и решают возникший спор. Такие арбитражи достаточно эффективно разрешают конфликты», — заметил он.
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