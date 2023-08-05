Суд наказал мужчину, бросившего гранату возле «Москва-Сити» 05 августа 2023 в 18:26 Размер текста - 17 + Мужчина, бросивший гранату возле «Москва-Сити», отправлен в заключение под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд в Москве решил заключить под стражу 33-летнего мужчину, который кинул гранату возле «Москва-Сити». Об этом рассказали в прокуратуре Москвы. «Суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавил, что задержанный получил наказание по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ранее стало известно, что возле бизнес-центра «Москва-Сити» неизвестный мужчина бросил учебную гранату в автомобиль, которая взорвалась. Мужчина изначально пытался угнать транспортное средство и воспользовался гранатой, когда не смог завести автомобиль, сообщили очевидцы. Суд в Москве решил заключить под стражу 33-летнего мужчину, который кинул гранату возле «Москва-Сити». Об этом рассказали в прокуратуре Москвы. «Суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавил, что задержанный получил наказание по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ранее стало известно, что возле бизнес-центра «Москва-Сити» неизвестный мужчина бросил учебную гранату в автомобиль, которая взорвалась. Мужчина изначально пытался угнать транспортное средство и воспользовался гранатой, когда не смог завести автомобиль, сообщили очевидцы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям