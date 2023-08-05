Суд наказал мужчину, бросившего гранату возле «Москва-Сити»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, подследственный, уголовное дело, осужденный, преступник, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, наручники
Мужчина, бросивший гранату возле «Москва-Сити», отправлен в заключение под стражу Фото:

Суд в Москве решил заключить под стражу 33-летнего мужчину, который кинул гранату возле «Москва-Сити». Об этом рассказали в прокуратуре Москвы.

«Суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавил, что задержанный получил наказание по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Ранее стало известно, что возле бизнес-центра «Москва-Сити» неизвестный мужчина бросил учебную гранату в автомобиль, которая взорвалась. Мужчина изначально пытался угнать транспортное средство и воспользовался гранатой, когда не смог завести автомобиль, сообщили очевидцы.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в Москве решил заключить под стражу 33-летнего мужчину, который кинул гранату возле «Москва-Сити». Об этом рассказали в прокуратуре Москвы. «Суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавил, что задержанный получил наказание по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ранее стало известно, что возле бизнес-центра «Москва-Сити» неизвестный мужчина бросил учебную гранату в автомобиль, которая взорвалась. Мужчина изначально пытался угнать транспортное средство и воспользовался гранатой, когда не смог завести автомобиль, сообщили очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...