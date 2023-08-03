Baza выяснила мотивы мужчины, бросившего гранату в авто возле «Москва-Сити»

Неизвестный мужчина, бросивший гранату в автомобиль возле столичного бизнес-центра «Москва-Сити», изначально пытался угнать транспортное средство. Он воспользовался взрывным устройством, когда не смог завести автомобиль, сообщили очевидцы.
«Нападавший сел в автомобиль и попытался его завести. Однако сделать это у него не получилось. Тогда он вышел и бросил внутрь машины гранату», — пишет Baza со ссылкой на очевидцев.
Изначально нападавший подошел к водителю Jaguar и потребовал открыть дверь. Когда водитель отказался, мужчина достал пистолет. После этого водитель вышел из иномарки.
Граната оказалась учебной. Взрывом выбило стекла автомобиля.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.