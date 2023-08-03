Baza выяснила мотивы мужчины, бросившего гранату в авто возле «Москва-Сити»

Baza: бросивший гранату возле «Москва-Сити» мужчина хотел угнать авто
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы-Сити, москва-сити, деловой центр, небоскребы
Граната, взорвавшаяся возле Москва-Сити, оказалась учебной Фото:

Неизвестный мужчина, бросивший гранату в автомобиль возле столичного бизнес-центра «Москва-Сити», изначально пытался угнать транспортное средство. Он воспользовался взрывным устройством, когда не смог завести автомобиль, сообщили очевидцы.

«Нападавший сел в автомобиль и попытался его завести. Однако сделать это у него не получилось. Тогда он вышел и бросил внутрь машины гранату», — пишет Baza со ссылкой на очевидцев.

Изначально нападавший подошел к водителю Jaguar и потребовал открыть дверь. Когда водитель отказался, мужчина достал пистолет. После этого водитель вышел из иномарки.

Граната оказалась учебной. Взрывом выбило стекла автомобиля.

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Неизвестный мужчина, бросивший гранату в автомобиль возле столичного бизнес-центра «Москва-Сити», изначально пытался угнать транспортное средство. Он воспользовался взрывным устройством, когда не смог завести автомобиль, сообщили очевидцы. «Нападавший сел в автомобиль и попытался его завести. Однако сделать это у него не получилось. Тогда он вышел и бросил внутрь машины гранату», — пишет Baza со ссылкой на очевидцев. Изначально нападавший подошел к водителю Jaguar и потребовал открыть дверь. Когда водитель отказался, мужчина достал пистолет. После этого водитель вышел из иномарки. Граната оказалась учебной. Взрывом выбило стекла автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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