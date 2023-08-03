Baza выяснила мотивы мужчины, бросившего гранату в авто возле «Москва-Сити»

Baza: бросивший гранату возле «Москва-Сити» мужчина хотел угнать авто

03 августа 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

Граната, взорвавшаяся возле Москва-Сити, оказалась учебной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Неизвестный мужчина, бросивший гранату в автомобиль возле столичного бизнес-центра «Москва-Сити», изначально пытался угнать транспортное средство. Он воспользовался взрывным устройством, когда не смог завести автомобиль, сообщили очевидцы. «Нападавший сел в автомобиль и попытался его завести. Однако сделать это у него не получилось. Тогда он вышел и бросил внутрь машины гранату», — пишет Baza со ссылкой на очевидцев. Изначально нападавший подошел к водителю Jaguar и потребовал открыть дверь. Когда водитель отказался, мужчина достал пистолет. После этого водитель вышел из иномарки. Граната оказалась учебной. Взрывом выбило стекла автомобиля.

Неизвестный мужчина, бросивший гранату в автомобиль возле столичного бизнес-центра «Москва-Сити», изначально пытался угнать транспортное средство. Он воспользовался взрывным устройством, когда не смог завести автомобиль, сообщили очевидцы. «Нападавший сел в автомобиль и попытался его завести. Однако сделать это у него не получилось. Тогда он вышел и бросил внутрь машины гранату», — пишет Baza со ссылкой на очевидцев. Изначально нападавший подошел к водителю Jaguar и потребовал открыть дверь. Когда водитель отказался, мужчина достал пистолет. После этого водитель вышел из иномарки. Граната оказалась учебной. Взрывом выбило стекла автомобиля.