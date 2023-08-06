WP: спецназовцы СБУ жалуются на «неадекватно большие» потери на фронте

06 августа 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

До отправки в зону СВО отряды «Альфы» занимались защитой президента Украины Владимира Зеленского Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские спецназовцы вынуждены участвовать в боях в зоне СВО и нести большие потери вместо того, чтобы заниматься первоначальными задачами. Об этом заявил замдиректора спецгруппы «Альфа», отметив, что ранее отряд занимался защитой украинского президента Владимира Зеленского. «Адекватны ли наши потери в этих условиях и оправданы ли они? Я не могу использовать 14 человек, которые ранены от обстрела, в других операциях в ближайшее время», — заявил замдиректора спецгруппы, его слова приводит американская газета The Washington Post . Он комментировал ситуацию, когда его отряд продвинулся на небольшое расстояние в тыл. Основная задачи «Альфы» — защита президента Украины Владимира Зеленского. Однако на данный момент спецназовцы участвуют в боях на запорожском направлении. Во всей дивизии «Альфа» есть только одно артиллерийское орудие — 105-мм британский L119. После изменений задач «Альфы» были облегчены условия для вербовки новых агентов. Однако они принесли лишь 80 новых сотрудников. Группа «Альфа», созданная СБУ, появилась на Украине в 1994 году. В основные задачи группы входит проведение террористических операций, которых стало больше во время противостояния с Москвой. Ранее глава СБУ Василий Малюк признавал, что его отряд причастен к теракту на Крымском мосту, который случился в октябре 2022 года. Тогда взрывом было обрушено около 250 метров шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда. Также само ведомство неоднократно подтверждало причастность к терактам и на других гражданских и военных объектах России. Среди них: атака по танкеру 5 августа, по Черноморскому флоту и по Крымскому мосту 17 июля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские спецназовцы вынуждены участвовать в боях в зоне СВО и нести большие потери вместо того, чтобы заниматься первоначальными задачами. Об этом заявил замдиректора спецгруппы «Альфа», отметив, что ранее отряд занимался защитой украинского президента Владимира Зеленского. «Адекватны ли наши потери в этих условиях и оправданы ли они? Я не могу использовать 14 человек, которые ранены от обстрела, в других операциях в ближайшее время», — заявил замдиректора спецгруппы, его слова приводит американская газета The Washington Post. Он комментировал ситуацию, когда его отряд продвинулся на небольшое расстояние в тыл. Основная задачи «Альфы» — защита президента Украины Владимира Зеленского. Однако на данный момент спецназовцы участвуют в боях на запорожском направлении. Во всей дивизии «Альфа» есть только одно артиллерийское орудие — 105-мм британский L119. После изменений задач «Альфы» были облегчены условия для вербовки новых агентов. Однако они принесли лишь 80 новых сотрудников. Группа «Альфа», созданная СБУ, появилась на Украине в 1994 году. В основные задачи группы входит проведение террористических операций, которых стало больше во время противостояния с Москвой. Ранее глава СБУ Василий Малюк признавал, что его отряд причастен к теракту на Крымском мосту, который случился в октябре 2022 года. Тогда взрывом было обрушено около 250 метров шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда. Также само ведомство неоднократно подтверждало причастность к терактам и на других гражданских и военных объектах России. Среди них: атака по танкеру 5 августа, по Черноморскому флоту и по Крымскому мосту 17 июля.