06 августа 2023

WSJ: Западная Африка не рискнула вторгнуться в Нигер после ультиматума из-за слабой армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия стран Западной Африки слаба, чтобы вмешиваться в конфликт в Нигере Фото:

Вооруженные силы стран Западной Африки не стали вмешиваться в конфликт в Нигере, хотя ранее планировали. Это решение принято из-за малой численности подразделений, заявил высокопоставленный командир одной из стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

«На данный момент нам необходимо нарастить численность наших подразделений, прежде чем принимать участие в таких боевых действиях. Успех любых военных действий зависит от хорошей подготовки», — передает слова высокопоставленного командира одной из стран ЭКОВАС The Wall Street Journal.

Ранее 11 лидеров стран ЭКОВАС заявляли, что собираются «применить силу», чтобы вернуть к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. Однако к вечеру 6 августа этого не произошло.

Ранее URA.RU сообщало, что вечером 27 июля Базум был смещен со своего поста в результате государственного переворота. Спустя неделю свергнутый президент Нигера попросил Вашингтон и все остальное мировое сообщество помочь вернуть прежнюю власть. Также агентство рассказывало, что мятежники в Нигере держат Базума без воды и электричества.

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Вооруженные силы стран Западной Африки не стали вмешиваться в конфликт в Нигере, хотя ранее планировали. Это решение принято из-за малой численности подразделений, заявил высокопоставленный командир одной из стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). «На данный момент нам необходимо нарастить численность наших подразделений, прежде чем принимать участие в таких боевых действиях. Успех любых военных действий зависит от хорошей подготовки», — передает слова высокопоставленного командира одной из стран ЭКОВАС The Wall Street Journal. Ранее 11 лидеров стран ЭКОВАС заявляли, что собираются «применить силу», чтобы вернуть к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. Однако к вечеру 6 августа этого не произошло. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 27 июля Базум был смещен со своего поста в результате государственного переворота. Спустя неделю свергнутый президент Нигера попросил Вашингтон и все остальное мировое сообщество помочь вернуть прежнюю власть. Также агентство рассказывало, что мятежники в Нигере держат Базума без воды и электричества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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