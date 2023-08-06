WSJ: Западная Африка не рискнула вторгнуться в Нигер после ультиматума из-за слабой армии 07 августа 2023 в 02:23 Размер текста - 17 + Армия стран Западной Африки слаба, чтобы вмешиваться в конфликт в Нигере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вооруженные силы стран Западной Африки не стали вмешиваться в конфликт в Нигере, хотя ранее планировали. Это решение принято из-за малой численности подразделений, заявил высокопоставленный командир одной из стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). «На данный момент нам необходимо нарастить численность наших подразделений, прежде чем принимать участие в таких боевых действиях. Успех любых военных действий зависит от хорошей подготовки», — передает слова высокопоставленного командира одной из стран ЭКОВАС The Wall Street Journal . Ранее 11 лидеров стран ЭКОВАС заявляли, что собираются «применить силу», чтобы вернуть к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. Однако к вечеру 6 августа этого не произошло. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 27 июля Базум был смещен со своего поста в результате государственного переворота. Спустя неделю свергнутый президент Нигера попросил Вашингтон и все остальное мировое сообщество помочь вернуть прежнюю власть. Также агентство рассказывало, что мятежники в Нигере держат Базума без воды и электричества. Вооруженные силы стран Западной Африки не стали вмешиваться в конфликт в Нигере, хотя ранее планировали. Это решение принято из-за малой численности подразделений, заявил высокопоставленный командир одной из стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). «На данный момент нам необходимо нарастить численность наших подразделений, прежде чем принимать участие в таких боевых действиях. Успех любых военных действий зависит от хорошей подготовки», — передает слова высокопоставленного командира одной из стран ЭКОВАС The Wall Street Journal. Ранее 11 лидеров стран ЭКОВАС заявляли, что собираются «применить силу», чтобы вернуть к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. Однако к вечеру 6 августа этого не произошло. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 27 июля Базум был смещен со своего поста в результате государственного переворота. Спустя неделю свергнутый президент Нигера попросил Вашингтон и все остальное мировое сообщество помочь вернуть прежнюю власть. Также агентство рассказывало, что мятежники в Нигере держат Базума без воды и электричества. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям