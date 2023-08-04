04 августа 2023

LCI: мятежники оставили президента Базума без воды и электричества

Посол Нигера в Париже Кане: мятежники оставили Базума без воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, заключенные, арест, подозреваемый, задержанный, под стражей
Президент Базум все еще находится в заложниках, заявила посол Фото:

Мятежники в Нигере держат президента Мохамеда Базума без воды и электричества. Об этом сообщила посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане

«Президент Базум все еще находится в заложниках, позавчера ему отрезали электричество, сегодня утром ему отрезали подачу воды. Также его лишили обеих телефонных линий. Он более не может ни с кем коммуницировать», — заявила посол телеканалу LCI.

В Нигере произошел госпереворот, в результате которого Базума сместили с поста. Границы страны были закрыты, установлен комендантский час. Спустя неделю Базума попросил Вашигтон и все остальное мировое сообщество помочь вернуть прежнюю власть и конституционный порядок в Нигере.

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Мятежники в Нигере держат президента Мохамеда Базума без воды и электричества. Об этом сообщила посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане «Президент Базум все еще находится в заложниках, позавчера ему отрезали электричество, сегодня утром ему отрезали подачу воды. Также его лишили обеих телефонных линий. Он более не может ни с кем коммуницировать», — заявила посол телеканалу LCI. В Нигере произошел госпереворот, в результате которого Базума сместили с поста. Границы страны были закрыты, установлен комендантский час. Спустя неделю Базума попросил Вашигтон и все остальное мировое сообщество помочь вернуть прежнюю власть и конституционный порядок в Нигере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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