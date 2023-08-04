LCI: мятежники оставили президента Базума без воды и электричества

Мятежники в Нигере держат президента Мохамеда Базума без воды и электричества. Об этом сообщила посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане
«Президент Базум все еще находится в заложниках, позавчера ему отрезали электричество, сегодня утром ему отрезали подачу воды. Также его лишили обеих телефонных линий. Он более не может ни с кем коммуницировать», — заявила посол телеканалу
В Нигере произошел госпереворот, в результате которого Базума сместили с поста. Границы страны были закрыты, установлен комендантский час. Спустя неделю Базума попросил Вашигтон и все остальное мировое сообщество помочь вернуть прежнюю власть и конституционный порядок в Нигере.
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