LCI: мятежники оставили президента Базума без воды и электричества

Посол Нигера в Париже Кане: мятежники оставили Базума без воды

05 августа 2023 в 01:42 Размер текста - 17 +

Президент Базум все еще находится в заложниках, заявила посол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мятежники в Нигере держат президента Мохамеда Базума без воды и электричества. Об этом сообщила посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане «Президент Базум все еще находится в заложниках, позавчера ему отрезали электричество, сегодня утром ему отрезали подачу воды. Также его лишили обеих телефонных линий. Он более не может ни с кем коммуницировать», — заявила посол телеканалу LCI . В Нигере произошел госпереворот, в результате которого Базума сместили с поста. Границы страны были закрыты, установлен комендантский час. Спустя неделю Базума попросил Вашигтон и все остальное мировое сообщество помочь вернуть прежнюю власть и конституционный порядок в Нигере.

Мятежники в Нигере держат президента Мохамеда Базума без воды и электричества. Об этом сообщила посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане «Президент Базум все еще находится в заложниках, позавчера ему отрезали электричество, сегодня утром ему отрезали подачу воды. Также его лишили обеих телефонных линий. Он более не может ни с кем коммуницировать», — заявила посол телеканалу LCI. В Нигере произошел госпереворот, в результате которого Базума сместили с поста. Границы страны были закрыты, установлен комендантский час. Спустя неделю Базума попросил Вашигтон и все остальное мировое сообщество помочь вернуть прежнюю власть и конституционный порядок в Нигере.