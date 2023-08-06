В отеле аэропорта Челябинска обновили номерной фонд

На данный момент в отеле отремонтированы все номера, обновлена мебель
В отеле «Аэропорт» Челябинска к 60-летнему юбилею обновили номерной фонд. Об этом сообщает пресс-служба авиапредприятия.
«Мы планомерно идем к 4 звездам, отремонтировали все номера, частично обновлена мебель, техника. К тому же, нужно понимать, что „звездность“ не всегда совпадает понятием „Сервис“. Мы стараемся, помимо стандартного набора технических характеристик еще и превзойти ожидания гостя, оказать качественно услуги», — цитирует пресс-служба директора гостиницы Эльвиры Тимергазиной.
На данный момент в отеле обновлены все 60 номеров. Причем 20 из них относятся к номерам повышенной комфортности.
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