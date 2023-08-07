07 августа 2023

Челябинские подростки опрокинулись при езде на мотоцикле

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в городской округ Ирбит. Свердловская область , колесо, мотоциклы, мотоцикл урал
Водитель мотоцикла не справился с управлением Фото:

В деревне Писклово (Челябинская область) двое подростков 14 и 15 лет, среди которых была девочка, опрокинулись при езде на мотоцикле. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, юная пассажирка доставлена в больницу Челябинска с различными травмами.

«На улице Советская незарегистрированный в ГИБДД „Урал“, которым управлял 15-летний подросток, потерял управление и опрокинулся. Пассажирка получила телесные повреждения и ее на „скорой“ госпитализировали в Челябинск», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что компания выехала на дорогу ночью. У водителя не было документов на мотоцикл. Теперь его родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

«Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что число ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта летом значительно увеличивается, и напоминают родителям о возможных последствиях. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наложение административного штрафа по статье 12.1. (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) и статье 12.6. (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов)», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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В деревне Писклово (Челябинская область) двое подростков 14 и 15 лет, среди которых была девочка, опрокинулись при езде на мотоцикле. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, юная пассажирка доставлена в больницу Челябинска с различными травмами. «На улице Советская незарегистрированный в ГИБДД „Урал“, которым управлял 15-летний подросток, потерял управление и опрокинулся. Пассажирка получила телесные повреждения и ее на „скорой“ госпитализировали в Челябинск», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что компания выехала на дорогу ночью. У водителя не было документов на мотоцикл. Теперь его родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. «Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что число ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта летом значительно увеличивается, и напоминают родителям о возможных последствиях. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наложение административного штрафа по статье 12.1. (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) и статье 12.6. (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов)», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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