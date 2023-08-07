Челябинский застройщик выкупил особняк областного правительства в Москве

Особняк областного правительства в Москве выкупила компания АПРИ «Флай Плэнинг» за 86 млн рублей

08 августа 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Компания АПРИ «Флай Плэнинг» (Челябинск) выкупила здание за 83 млн 657 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строительная компания АПРИ «Флай Плэнинг» (Челябинск) выиграла аукцион по продаже здания постоянного представительства Челябинской области в Москве. Итоги аукциона озвучены 8 августа, данные появились на сайте «Торги России». Особняк на Дмитровском проезде удалось продать с одиннадцатого раза за 83 млн 675 тысяч рублей. «Нежилое 3-хэтажное здание площадью 765,7 квадратных метров, расположенное по адресу: город Москва, Тимирязевский район, Дмитровский проезд, дом 4-а. Ранее здание занимало Постоянное Представительство Челябинской области при Правительстве Российской Федерации. Победитель аукциона АО „АПРИ ‚Флай Плэнинг‘“. Предложенная цена — 83 657 000, 00 рублей», — говорится в сообщении. Компания АПРИ «Флай Плэнинг» стала единственным участником аукциона. Других заявок подано не было. Фирма купит особняк за цену, выставленную властями. Продать здание власти пытались с февраля 2017 года. Впервые оно было выставлено на торги за 243,9 млн рублей. Однако покупателей на особняк не нашлось. Торги проводились десять раз с постепенным снижением цены. Последний раз здание пытались продать в ноябре 2022 года за 117,8 млн рублей. Особняк продавали ради оптимизации расходов. Он находится далеко от центра, поэтому сотрудникам представительства снимают офисы ближе к Кремлю. При этом на содержание пустующего здания ежегодно уходило по 40 млн рублей. Сдать его в аренду власти также не смогли. Особняк на Дмитровском проезде удалось продать с одиннадцатого раза за 83 млн 675 тысяч рублей Скрин: сайт «Торги России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Строительная компания АПРИ «Флай Плэнинг» (Челябинск) выиграла аукцион по продаже здания постоянного представительства Челябинской области в Москве. Итоги аукциона озвучены 8 августа, данные появились на сайте «Торги России». Особняк на Дмитровском проезде удалось продать с одиннадцатого раза за 83 млн 675 тысяч рублей. «Нежилое 3-хэтажное здание площадью 765,7 квадратных метров, расположенное по адресу: город Москва, Тимирязевский район, Дмитровский проезд, дом 4-а. Ранее здание занимало Постоянное Представительство Челябинской области при Правительстве Российской Федерации. Победитель аукциона АО „АПРИ ‚Флай Плэнинг‘“. Предложенная цена — 83 657 000, 00 рублей», — говорится в сообщении. Компания АПРИ «Флай Плэнинг» стала единственным участником аукциона. Других заявок подано не было. Фирма купит особняк за цену, выставленную властями. Продать здание власти пытались с февраля 2017 года. Впервые оно было выставлено на торги за 243,9 млн рублей. Однако покупателей на особняк не нашлось. Торги проводились десять раз с постепенным снижением цены. Последний раз здание пытались продать в ноябре 2022 года за 117,8 млн рублей. Особняк продавали ради оптимизации расходов. Он находится далеко от центра, поэтому сотрудникам представительства снимают офисы ближе к Кремлю. При этом на содержание пустующего здания ежегодно уходило по 40 млн рублей. Сдать его в аренду власти также не смогли.