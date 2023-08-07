Челябинский застройщик выкупил особняк областного правительства в Москве

Строительная компания АПРИ «Флай Плэнинг» (Челябинск) выиграла аукцион по продаже здания постоянного представительства Челябинской области в Москве. Итоги аукциона озвучены 8 августа, данные появились на сайте «Торги России». Особняк на Дмитровском проезде удалось продать с одиннадцатого раза за 83 млн 675 тысяч рублей.
«Нежилое 3-хэтажное здание площадью 765,7 квадратных метров, расположенное по адресу: город Москва, Тимирязевский район, Дмитровский проезд, дом 4-а. Ранее здание занимало Постоянное Представительство Челябинской области при Правительстве Российской Федерации. Победитель аукциона АО „АПРИ ‚Флай Плэнинг‘“. Предложенная цена — 83 657 000, 00 рублей», — говорится в сообщении.
Компания АПРИ «Флай Плэнинг» стала единственным участником аукциона. Других заявок подано не было. Фирма купит особняк за цену, выставленную властями.
Продать здание власти пытались с февраля 2017 года. Впервые оно было выставлено на торги за 243,9 млн рублей. Однако покупателей на особняк не нашлось. Торги проводились десять раз с постепенным снижением цены. Последний раз здание пытались продать в ноябре 2022 года за 117,8 млн рублей.
Особняк продавали ради оптимизации расходов. Он находится далеко от центра, поэтому сотрудникам представительства снимают офисы ближе к Кремлю. При этом на содержание пустующего здания ежегодно уходило по 40 млн рублей. Сдать его в аренду власти также не смогли.
Особняк на Дмитровском проезде удалось продать с одиннадцатого раза за 83 млн 675 тысяч рублей
Строительная компания АПРИ «Флай Плэнинг» (Челябинск) выиграла аукцион по продаже здания постоянного представительства Челябинской области в Москве. Итоги аукциона озвучены 8 августа, данные появились на сайте «Торги России». Особняк на Дмитровском проезде удалось продать с одиннадцатого раза за 83 млн 675 тысяч рублей. «Нежилое 3-хэтажное здание площадью 765,7 квадратных метров, расположенное по адресу: город Москва, Тимирязевский район, Дмитровский проезд, дом 4-а. Ранее здание занимало Постоянное Представительство Челябинской области при Правительстве Российской Федерации. Победитель аукциона АО „АПРИ ‚Флай Плэнинг‘“. Предложенная цена — 83 657 000, 00 рублей», — говорится в сообщении. Компания АПРИ «Флай Плэнинг» стала единственным участником аукциона. Других заявок подано не было. Фирма купит особняк за цену, выставленную властями. Продать здание власти пытались с февраля 2017 года. Впервые оно было выставлено на торги за 243,9 млн рублей. Однако покупателей на особняк не нашлось. Торги проводились десять раз с постепенным снижением цены. Последний раз здание пытались продать в ноябре 2022 года за 117,8 млн рублей. Особняк продавали ради оптимизации расходов. Он находится далеко от центра, поэтому сотрудникам представительства снимают офисы ближе к Кремлю. При этом на содержание пустующего здания ежегодно уходило по 40 млн рублей. Сдать его в аренду власти также не смогли.