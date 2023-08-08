Потенциально опасный астероид пролетит рядом с Землей 23 августа

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Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, земной шар, космонавтика, земля, вид из космоса
Астероид будет находиться в 6,1 млн километров от Земли Фото:

Астероид 6037 (1988 EG) диаметром примерно 960 метров приближается к Земле. На наиболее близкую к планете точку потенциально опасное космическое тело выйдет 23 августа, передает Центр изучения околоземных объектов NASA.

23 августа в 11:18 по московскому времени астероид будет находиться в 6,1 млн километров от Земли. Потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров, отмечает MK.RU.

Ученые подсчитали, что диаметр астероида составляет от 430 до 960 метров. Его скорость достигает 14,25 километра в секунду.

Ранее ученые российского ВНИИ ГОЧС спрогнозировали появление другого опасного астероида. По их данным, 13 апреля 2029 года астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 1,3 млн тонн очень близко подлетит к Земле.

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Астероид 6037 (1988 EG) диаметром примерно 960 метров приближается к Земле. На наиболее близкую к планете точку потенциально опасное космическое тело выйдет 23 августа, передает Центр изучения околоземных объектов NASA. 23 августа в 11:18 по московскому времени астероид будет находиться в 6,1 млн километров от Земли. Потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров, отмечает MK.RU. Ученые подсчитали, что диаметр астероида составляет от 430 до 960 метров. Его скорость достигает 14,25 километра в секунду. Ранее ученые российского ВНИИ ГОЧС спрогнозировали появление другого опасного астероида. По их данным, 13 апреля 2029 года астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 1,3 млн тонн очень близко подлетит к Земле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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