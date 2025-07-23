Адвокат: журналиста Дудя* поместят в СИЗО после возвращения в Россию

Журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом), объявленного в международный розыск, поместят в СИЗО сразу после возвращения в Россию или экстрадиции. Об этом сообщил адвокат Олег Зернов, комментируя решение Басманного суда Москвы о заочном аресте.
«Мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции предполагает, что фигурант дела будет помещен в СИЗО сразу после возвращения в РФ, если такое случится», — заявил адвокат в разговоре с РИА Новости. Зернов пояснил, что двухмесячный период содержания под стражей начнет отсчитываться с момента фактического задержания, которое может быть осуществлено правоохранительными органами при пересечении подозреваемым государственной границы России.
Зернов отметил, что Дудя могут задержать за рубежом в странах, с которыми Россия имеет соглашения об экстрадиции, но выдача может быть отклонена, если преследование сочтут политически мотивированным или деяние не признают преступлением. Статья УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Дудя и объявил его в международный розыск по обвинению в неисполнении обязанностей иноагента. Следствие считает, что журналист собирал сведения в области военной деятельности России.
*Юрий Дудь признан иноагентом на территории России
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