Украинское командование отправляло солдат на заведомо гибельные позиции, чтобы обеспечить проход «нормальных» войск. Об этом рассказал офицер 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Кальновский, сдавшийся в плен.
«Командование то отдавало приказы занимать позиции, то быстро уходить. Говорили нам, что будет подкрепление, а потом переставали выходить на связь. Они так хотели, чтобы мы держали собой позиции, а потом уже подошли бы нормальные войска», — рассказал Кальновский ТАСС.
Офицер, сдавшийся в районе села Малый Бурлук Харьковской области, сообщил, что украинское командование запугивало солдат рассказами о пытках в российском плену, категорически запрещая сдаваться. По его словам, эти угрозы не подтвердились: российские военнослужащие обеспечили достойные условия содержания пленных.
Ранее украинский военнослужащий, находящийся в плену, обратился к своим товарищам по службе с призывом сложить оружие и сдаться российской стороне. Пленный заявил, что военнослужащим ВСУ следует массово капитулировать либо устраивать коллективные акты неповиновения, чтобы избежать неоправданных жертв. Он отметил, что, по его наблюдениям, российские военные готовы идти на риск ради спасения пленных, и рекомендовал украинским солдатам воздерживаться от ведения огня, советуя покидать занимаемые позиции, передает Pravda.ru.
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