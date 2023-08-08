08 августа 2023

Екатеринбургские ЖК возглавили рейтинг лучших новостроек РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК "Макаровский". Екатеринбург, жк макаровский
ЖК «Макаровский квартал» и «Нагорный» стали лидерами в рейтинге лучших новостроек России Фото:

ЖК из Екатеринбурга «Макаровский квартал» и «Нагорный» заняли первое и второе место в федеральном топе лучших новостроек России. Информация об этом появилась на сайте «Единого ресурса застройщиков».

В топ-5 лучших новостроек РФ вошли жилые комплексы класса бизнес, элит и комфорт из Свердловской, Астраханской, Кировской и Тюменской областей. На первом месте расположился «Макаровский квартал» с общей оценкой потребительских качеств жилья 76,95 баллов. Следом за ним идет «Нагорный» с оценкой в 76,5 баллов. Примечательно, что каждый ЖК возвел «УГМК-Застройщик».

Третье и Четвертое место заняли застройки из Астрахани ЖК «Атмосфера» — 72,45 баллов и Кирова ЖК «Дом Булычев» — 71,95 баллов. Рейтинг топовых новостроек закрыл объект из Тюмени под названием «Европейский квартал» с 71,95 баллами. Постройкой комплекса занимался екатеринбургский застройщик «Брусника».

Ранее URA.RU писало, что Свердловская область заняла пятое место в федеральном рейтинге по запуску новых проектов. В регионе запустили проекты многоквартирного жилья общей площадью 458 тысяч квадратных метров.

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ЖК из Екатеринбурга «Макаровский квартал» и «Нагорный» заняли первое и второе место в федеральном топе лучших новостроек России. Информация об этом появилась на сайте «Единого ресурса застройщиков». В топ-5 лучших новостроек РФ вошли жилые комплексы класса бизнес, элит и комфорт из Свердловской, Астраханской, Кировской и Тюменской областей. На первом месте расположился «Макаровский квартал» с общей оценкой потребительских качеств жилья 76,95 баллов. Следом за ним идет «Нагорный» с оценкой в 76,5 баллов. Примечательно, что каждый ЖК возвел «УГМК-Застройщик». Третье и Четвертое место заняли застройки из Астрахани ЖК «Атмосфера» — 72,45 баллов и Кирова ЖК «Дом Булычев» — 71,95 баллов. Рейтинг топовых новостроек закрыл объект из Тюмени под названием «Европейский квартал» с 71,95 баллами. Постройкой комплекса занимался екатеринбургский застройщик «Брусника». Ранее URA.RU писало, что Свердловская область заняла пятое место в федеральном рейтинге по запуску новых проектов. В регионе запустили проекты многоквартирного жилья общей площадью 458 тысяч квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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