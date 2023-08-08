Екатеринбургские ЖК возглавили рейтинг лучших новостроек РФ 09 августа 2023 в 12:51 Размер текста - 17 + ЖК «Макаровский квартал» и «Нагорный» стали лидерами в рейтинге лучших новостроек России Фото: Размик Закарян © URA.RU ЖК из Екатеринбурга «Макаровский квартал» и «Нагорный» заняли первое и второе место в федеральном топе лучших новостроек России. Информация об этом появилась на сайте «Единого ресурса застройщиков». В топ-5 лучших новостроек РФ вошли жилые комплексы класса бизнес, элит и комфорт из Свердловской, Астраханской, Кировской и Тюменской областей. На первом месте расположился «Макаровский квартал» с общей оценкой потребительских качеств жилья 76,95 баллов. Следом за ним идет «Нагорный» с оценкой в 76,5 баллов. Примечательно, что каждый ЖК возвел «УГМК-Застройщик». Третье и Четвертое место заняли застройки из Астрахани ЖК «Атмосфера» — 72,45 баллов и Кирова ЖК «Дом Булычев» — 71,95 баллов. Рейтинг топовых новостроек закрыл объект из Тюмени под названием «Европейский квартал» с 71,95 баллами. Постройкой комплекса занимался екатеринбургский застройщик «Брусника». Ранее URA.RU писало, что Свердловская область заняла пятое место в федеральном рейтинге по запуску новых проектов. В регионе запустили проекты многоквартирного жилья общей площадью 458 тысяч квадратных метров. ЖК из Екатеринбурга «Макаровский квартал» и «Нагорный» заняли первое и второе место в федеральном топе лучших новостроек России. Информация об этом появилась на сайте «Единого ресурса застройщиков». В топ-5 лучших новостроек РФ вошли жилые комплексы класса бизнес, элит и комфорт из Свердловской, Астраханской, Кировской и Тюменской областей. На первом месте расположился «Макаровский квартал» с общей оценкой потребительских качеств жилья 76,95 баллов. Следом за ним идет «Нагорный» с оценкой в 76,5 баллов. Примечательно, что каждый ЖК возвел «УГМК-Застройщик». Третье и Четвертое место заняли застройки из Астрахани ЖК «Атмосфера» — 72,45 баллов и Кирова ЖК «Дом Булычев» — 71,95 баллов. Рейтинг топовых новостроек закрыл объект из Тюмени под названием «Европейский квартал» с 71,95 баллами. Постройкой комплекса занимался екатеринбургский застройщик «Брусника». Ранее URA.RU писало, что Свердловская область заняла пятое место в федеральном рейтинге по запуску новых проектов. В регионе запустили проекты многоквартирного жилья общей площадью 458 тысяч квадратных метров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям