Сенатор назвал тактику, которую выбрала Россия для борьбы с дронами ВСУ

Вооруженные силы РФ отодвигают линию фронта, чтобы остановить атаки дронов ВСУ по России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области, Герой РФ Дмитрий Перминов.
«Атаки идут, и мы должны делать все, чтобы их не было, чтобы их предотвратить. Такая работа проводится. Большинство этих беспилотников уничтожается на подлете, подавляется системами РЭБ (радиоэлектронной борьбы). В том числе, наши парни, которые сегодня находятся в зоне СВО, на передовой, отодвигают эту линию фронта. Отодвигая ее, мы тем самым создаем себе безопасность. Уже расстояния становятся больше. Это делалось, делается сейчас и в дальнейшем будет делаться», — объяснил Дмитрий Перминов.
Ранее на подлете к Белгороду российской системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о ранении ребенка при падении дрона ВСУ на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря Суджанского района. Пострадавший получил легкие осколочные ранения предплечья и руки. В ночь на 9 августа, по данным Минобороны РФ, российские военные отразили атаку двух беспилотников ВСУ по Московской области.
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