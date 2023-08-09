Сенатор назвал тактику, которую выбрала Россия для борьбы с дронами ВСУ

Сенатор Перминов рассказал о продвижении ВС РФ

10 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

ВС РФ отодвигают линию фронта для остановки атак ВСУ дронами, отметил Дмитрий Перминов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ отодвигают линию фронта, чтобы остановить атаки дронов ВСУ по России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области, Герой РФ Дмитрий Перминов. «Атаки идут, и мы должны делать все, чтобы их не было, чтобы их предотвратить. Такая работа проводится. Большинство этих беспилотников уничтожается на подлете, подавляется системами РЭБ (радиоэлектронной борьбы). В том числе, наши парни, которые сегодня находятся в зоне СВО, на передовой, отодвигают эту линию фронта. Отодвигая ее, мы тем самым создаем себе безопасность. Уже расстояния становятся больше. Это делалось, делается сейчас и в дальнейшем будет делаться», — объяснил Дмитрий Перминов. Ранее на подлете к Белгороду российской системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о ранении ребенка при падении дрона ВСУ на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря Суджанского района. Пострадавший получил легкие осколочные ранения предплечья и руки. В ночь на 9 августа, по данным Минобороны РФ, российские военные отразили атаку двух беспилотников ВСУ по Московской области.

Вооруженные силы РФ отодвигают линию фронта, чтобы остановить атаки дронов ВСУ по России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области, Герой РФ Дмитрий Перминов. «Атаки идут, и мы должны делать все, чтобы их не было, чтобы их предотвратить. Такая работа проводится. Большинство этих беспилотников уничтожается на подлете, подавляется системами РЭБ (радиоэлектронной борьбы). В том числе, наши парни, которые сегодня находятся в зоне СВО, на передовой, отодвигают эту линию фронта. Отодвигая ее, мы тем самым создаем себе безопасность. Уже расстояния становятся больше. Это делалось, делается сейчас и в дальнейшем будет делаться», — объяснил Дмитрий Перминов. Ранее на подлете к Белгороду российской системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о ранении ребенка при падении дрона ВСУ на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря Суджанского района. Пострадавший получил легкие осколочные ранения предплечья и руки. В ночь на 9 августа, по данным Минобороны РФ, российские военные отразили атаку двух беспилотников ВСУ по Московской области.