Челябинская пенсионерка продала квартиру из-за мошенников

В Челябинске 68-летняя пенсионерка продала квартиру, поддавшись на уговоры мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Потерпевшая лишилась имущества и двух миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Потерпевшей позвонил неизвестный сотрудник правоохранительных органов, который сообщил, что кто-то пытается продать ее квартиру. Чтобы этого не случилось, необходимо оформить фиктивный договор купли-продажи, а деньги перевести на специальный счет», — сообщается на сайте ведомства.
Женщине обещали, что договор позже будет аннулирован, а жилье вернется. Пенсионерка продала квартиру через риелторов, которые не знали об истинных причинах ее поступка. Для ускорения сделки она указала, что переезжает в другой город. За квартиру женщина получила два миллиона рублей, которые перечислила мошенникам. Когда покупатели пришли заселяться, пенсионерка поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело.
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