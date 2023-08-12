12 августа 2023
11 августа 2023

Челябинская пенсионерка продала квартиру из-за мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветераны ВОВ в пансионате "Уктусский". Екатеринбург, пенсионер, руки
Пожилая женщина осталась без жилья и денег Фото:

В Челябинске 68-летняя пенсионерка продала квартиру, поддавшись на уговоры мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Потерпевшая лишилась имущества и двух миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Потерпевшей позвонил неизвестный сотрудник правоохранительных органов, который сообщил, что кто-то пытается продать ее квартиру. Чтобы этого не случилось, необходимо оформить фиктивный договор купли-продажи, а деньги перевести на специальный счет», — сообщается на сайте ведомства.

Женщине обещали, что договор позже будет аннулирован, а жилье вернется. Пенсионерка продала квартиру через риелторов, которые не знали об истинных причинах ее поступка. Для ускорения сделки она указала, что переезжает в другой город. За квартиру женщина получила два миллиона рублей, которые перечислила мошенникам. Когда покупатели пришли заселяться, пенсионерка поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело.

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В Челябинске 68-летняя пенсионерка продала квартиру, поддавшись на уговоры мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Потерпевшая лишилась имущества и двух миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Потерпевшей позвонил неизвестный сотрудник правоохранительных органов, который сообщил, что кто-то пытается продать ее квартиру. Чтобы этого не случилось, необходимо оформить фиктивный договор купли-продажи, а деньги перевести на специальный счет», — сообщается на сайте ведомства. Женщине обещали, что договор позже будет аннулирован, а жилье вернется. Пенсионерка продала квартиру через риелторов, которые не знали об истинных причинах ее поступка. Для ускорения сделки она указала, что переезжает в другой город. За квартиру женщина получила два миллиона рублей, которые перечислила мошенникам. Когда покупатели пришли заселяться, пенсионерка поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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