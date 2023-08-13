13 августа 2023
12 августа 2023

В Каменске-Уральском загорелся заброшенный детский сад. Видео

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Детский сад в п. Вороновка, по улице Урожайная, 147. Курган, детский сад, вороновка, улица урожайная 147
Пожарные спасли одного человека во время тушения пожара (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) вечером 13 августа вспыхнул пожар в заброшенном детском саду по улице Жуковского. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Вечером 13 августа в Каменске-Уральском на Жуковского загорелся заброшенный детский сад», — пишет telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидцев. В соцсетях пользователи отметили, что ранее это здание уже горело.

Пожарные спасли одного человека во время тушения очага, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Площадь пожара — 80 квадратных метров. К тушению привлекались 15 человек личного состава и четыре единицы техники. Огонь был ликвидирован в 20:20, через час пожарные закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) вечером 13 августа вспыхнул пожар в заброшенном детском саду по улице Жуковского. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Вечером 13 августа в Каменске-Уральском на Жуковского загорелся заброшенный детский сад», — пишет telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидцев. В соцсетях пользователи отметили, что ранее это здание уже горело. Пожарные спасли одного человека во время тушения очага, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Площадь пожара — 80 квадратных метров. К тушению привлекались 15 человек личного состава и четыре единицы техники. Огонь был ликвидирован в 20:20, через час пожарные закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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