TS: страны Восточной Европы претендуют на земли Украины

14 августа 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

Страны Восточной Европы недовольны, что их земли принадлежат Украине Фото: Сергей Русанов © URA.RU Румыния и ряд других стран Восточной Европы недовольны, что их земли остались в составе Украины после распада СССР. Об этом заявил японский журналист Юдзи Коянаги. По словам Коянаги, некоторые страны в Восточной Европе «расходятся во мнениях» со странами Запада касательно помощи Украине, что связано с «утратами части земель в пользу СССР и его республик». Например, в Румынии испытывают «смешанные чувства к Киеву». «Древний город Сучава в Буковине находится недалеко от Украины, а потому многие беженцы бегут сюда от спецоперации. Но при этом на улицах нет ни плакатов, ни листовок, ни украинских флагов в поддержку Киева», — написал Юдзи Коянаги в газете Tokyo Shimbun . При этом, как сообщил журналист, в Сучаве есть информационные щиты с надписью «Есть только одна Буковина», а Бухарест, по мнению автора статьи, «недоволен» отсутствием внимания к вопросу о разделе границ. Изначально единый культурный ареал был разделен на две части, одна из которых находится в Румынии, а другая — на западе Украины. В сентябре 2022 года экс-глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна уступить часть своих земель России и еще нескольким странам. По его словам, украинские границы являются неестественными.

Румыния и ряд других стран Восточной Европы недовольны, что их земли остались в составе Украины после распада СССР. Об этом заявил японский журналист Юдзи Коянаги. По словам Коянаги, некоторые страны в Восточной Европе «расходятся во мнениях» со странами Запада касательно помощи Украине, что связано с «утратами части земель в пользу СССР и его республик». Например, в Румынии испытывают «смешанные чувства к Киеву». «Древний город Сучава в Буковине находится недалеко от Украины, а потому многие беженцы бегут сюда от спецоперации. Но при этом на улицах нет ни плакатов, ни листовок, ни украинских флагов в поддержку Киева», — написал Юдзи Коянаги в газете Tokyo Shimbun. При этом, как сообщил журналист, в Сучаве есть информационные щиты с надписью «Есть только одна Буковина», а Бухарест, по мнению автора статьи, «недоволен» отсутствием внимания к вопросу о разделе границ. Изначально единый культурный ареал был разделен на две части, одна из которых находится в Румынии, а другая — на западе Украины. В сентябре 2022 года экс-глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна уступить часть своих земель России и еще нескольким странам. По его словам, украинские границы являются неестественными.