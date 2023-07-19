Экс-солист группы «Корни» и распродажа автографов — в Екатеринбурге стартует новый фестиваль

На берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге пройдет фестиваль «ВИЗ.00»

Деньги с продажи автографов направят на благотворительность Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

На фестивале «ВИЗ.00», который пройдет в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга, выступят группы Blues Bastards и ARTEMIEV (проектом руководит экс-участник группы «Корни» Павел Артемьев). Мероприятие пройдет 12 августа на территории пирса Верх-Исетского пруда. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«Вечер мы посвятили музыке. Это будет традиционный концертный формат на закате: локальную сцену представит группа Blues Bastards, а приглашенным гостем станет московская инди-группа ARTEMIEV. В самое ближайшее время мы назовем еще имена, которые можно будет увидеть на нашей афише», — рассказала генеральный продюсер фестиваля Ксения Табашникова. Также выступит музыкант Юрий Облеухов (группа «Курара») с подборкой советского грува.

Гости «ВИЗ.00» посетят бэйби-маркет, где могут продать и купить детские вещи, китч-маркет — он даст вторую жизнь вечерним платьям или надетой один раз обуви. Также в программе есть автограф-маркет — Teleclub устроит распродажу афиш с автографами артистов, а все вырученные деньги будут переданы на благотворительность.

Новый фестиваль пройдет 12 августа с 10:00 до 23:00. Место встречи — пирс на Верх-Исетском пруду. Продажа билетов на фестиваль стартует 20 июля.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге появится кластерный проект «Вода и Завод», а также фестиваль «ВИЗ.00». Инициаторами проектов стали популяризатор истории города Михаил Вербицкий, основатель студии подкастов «Послушайте!» Александр Козлов, исследователь уличного искусства Алексей Шахов и Николай Паньков, автор идеи и организатор кругосветной экспедиции «Уральский меридиан».