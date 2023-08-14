Путин разрешит регионам вводить дополнительные налоги

Президент России Владимир Путин поручил после 15 декабря дать регионам право вводить курортный сбор. Такое решение было принято по итогам совещания о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.
«Обеспечить внесение законодательство РФ изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора в субъектах Российской Федерации. <…> Срок — 15 декабря 2023», — передает слова Владимира Путина сайт Кремля. Отмечается, что курортный сбор будет введен в Крыму, в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
Курортный сбор — это вид налога, который гражданин платит при нахождении в курортной зоне. Человек обязан заплатить его, если он проживает в местах курорта больше суток. Полученные деньги идут на развитие региона.
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