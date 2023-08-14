Путин разрешит регионам вводить дополнительные налоги

14 августа 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил после 15 декабря дать регионам право вводить курортный сбор. Такое решение было принято по итогам совещания о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. «Обеспечить внесение законодательство РФ изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора в субъектах Российской Федерации. <…> Срок — 15 декабря 2023», — передает слова Владимира Путина сайт Кремля. Отмечается, что курортный сбор будет введен в Крыму, в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Курортный сбор — это вид налога, который гражданин платит при нахождении в курортной зоне. Человек обязан заплатить его, если он проживает в местах курорта больше суток. Полученные деньги идут на развитие региона.

Президент России Владимир Путин поручил после 15 декабря дать регионам право вводить курортный сбор. Такое решение было принято по итогам совещания о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. «Обеспечить внесение законодательство РФ изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора в субъектах Российской Федерации. <…> Срок — 15 декабря 2023», — передает слова Владимира Путина сайт Кремля. Отмечается, что курортный сбор будет введен в Крыму, в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Курортный сбор — это вид налога, который гражданин платит при нахождении в курортной зоне. Человек обязан заплатить его, если он проживает в местах курорта больше суток. Полученные деньги идут на развитие региона.