Путин разрешит регионам вводить дополнительные налоги

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор Фото:

Президент России Владимир Путин поручил после 15 декабря дать регионам право вводить курортный сбор. Такое решение было принято по итогам совещания о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Обеспечить внесение законодательство РФ изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора в субъектах Российской Федерации. <…> Срок — 15 декабря 2023», — передает слова Владимира Путина сайт Кремля. Отмечается, что курортный сбор будет введен в Крыму, в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Курортный сбор — это вид налога, который гражданин платит при нахождении в курортной зоне. Человек обязан заплатить его, если он проживает в местах курорта больше суток. Полученные деньги идут на развитие региона.

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Президент России Владимир Путин поручил после 15 декабря дать регионам право вводить курортный сбор. Такое решение было принято по итогам совещания о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. «Обеспечить внесение законодательство РФ изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора в субъектах Российской Федерации. <…> Срок — 15 декабря 2023», — передает слова Владимира Путина сайт Кремля. Отмечается, что курортный сбор будет введен в Крыму, в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Курортный сбор — это вид налога, который гражданин платит при нахождении в курортной зоне. Человек обязан заплатить его, если он проживает в местах курорта больше суток. Полученные деньги идут на развитие региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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