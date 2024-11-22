Европа не ждет капитуляции Украины с приходом Трампа

22 ноября 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Не факт, что Дональд Трамп поспособствует капитуляции Украины, считают европейские чиновники Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейские политики предполагают, что несмотря на все заявления будущего президента США Дональда Трампа о необходимости завершить украинский конфликт, полноценной капитуляции Киева не предвидится. Чиновники предполагают другой исход конфликта. Об этом сообщает Financial Times. Новость по теме Когда закончится СВО на Украине: мнение власти, переговоры, послабления Зеленского «Трамп хочет решить эту проблему, но не любой ценой. Это не может быть капитуляция Украины», — сказал неназванный высокопоставленный европейский чиновник в разговоре с журналистами. В контексте этих заявлений обсуждаются различные сценарии урегулирования конфликта, включая так называемый «корейский» сценарий с согласованными временными границами. Кроме того, окружение Трампа рассматривает возможности контроля за выполнением мирных договоренностей без привлечения американских военных и ООН. Предполагается, что эту роль могут взять на себя европейские силы. Также политики считают, что будущий американский лидер в целом может дать Киеву некие гарантии безопасности. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что негативно относится к конфликту на Украине. Еще до начала президентских выборов он заявлял, что способен завершить конфликт за сутки. В Кремле отреагировали на это равнодушно, не посчитав эти слова Трампа серьезными. Ранее Трамп обсуждал с действующим главой Джо Байденом сценарии окончания российской СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейские политики предполагают, что несмотря на все заявления будущего президента США Дональда Трампа о необходимости завершить украинский конфликт, полноценной капитуляции Киева не предвидится. Чиновники предполагают другой исход конфликта. Об этом сообщает Financial Times. «Трамп хочет решить эту проблему, но не любой ценой. Это не может быть капитуляция Украины», — сказал неназванный высокопоставленный европейский чиновник в разговоре с журналистами. В контексте этих заявлений обсуждаются различные сценарии урегулирования конфликта, включая так называемый «корейский» сценарий с согласованными временными границами. Кроме того, окружение Трампа рассматривает возможности контроля за выполнением мирных договоренностей без привлечения американских военных и ООН. Предполагается, что эту роль могут взять на себя европейские силы. Также политики считают, что будущий американский лидер в целом может дать Киеву некие гарантии безопасности. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что негативно относится к конфликту на Украине. Еще до начала президентских выборов он заявлял, что способен завершить конфликт за сутки. В Кремле отреагировали на это равнодушно, не посчитав эти слова Трампа серьезными. Ранее Трамп обсуждал с действующим главой Джо Байденом сценарии окончания российской СВО.