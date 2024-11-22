Магнитная буря 23 ноября: подробный прогноз от специалистов

23 ноября вырастет вероятность магнитной бури, считают эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ. О том, какая будет геомагнитная активность в этот день — в материале URA.RU.
Прогноз геомагнитных бурь на 23 ноября
Предсказать точное время начала магнитной бури непросто. Ученые проводят анализ текущих данных о состоянии геомагнитного поля Земли, чтобы определить вероятность ее возникновения. При этом ситуация может измениться буквально за несколько часов.
Согласно прогнозу на 23 ноября, вероятность магнитной бури оценивается в 15%, что указывает на устойчивость магнитосферы. Ожидается, что уровень геомагнитной активности в течение дня будет находиться в пределах от одного до трех баллов, что соответствует безопасному, «зеленому» уровню. Даже если буря произойдет, ее воздействие будет слабым. Возможность сильного магнитного шторма в этот период крайне мала — всего 1%.
Следующая магнитная буря: когда ожидать
До конца месяца значительных магнитных возмущений не ожидается. Однако в декабре, а именно 1, 6, 7 и 17 числа, уровень геомагнитной активности повысится до четырех баллов, свидетельствуя о возбужденном состоянии магнитосферы.
Ранее специалисты NASA, NOAA и Группа по прогнозированию солнечной активности сообщали, что Солнце сейчас проходит пик своей активности. Вероятность ослабления этой активности в ближайшие месяцы остается низкой. Более того, некоторые прогнозы указывают на возможное увеличение частоты магнитных бурь к 2025 году, что может повлечь за собой серьезные последствия для Земли.
Почему происходят магнитные бури, их связь с солнечными вспышками
Магнитные бури возникают вследствие взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Процесс начинается с определенных событий.
Солнечные вспышки
Интенсивные выбросы энергии на Солнце, называемые солнечными вспышками, сопровождаются высвобождением огромных количеств заряженных частиц, которые разлетаются в космическом пространстве. Если эти выбросы направлены в сторону Земли, то через несколько дней частицы достигают нашей планеты.
Геомагнитный шторм
Когда поток солнечных частиц сталкивается с магнитосферой Земли, структура магнитного поля резко изменяется. Магнитные линии начинают смещаться и менять свою форму, вызывая турбулентность в верхних слоях атмосферы. Это явление называется геомагнитным штормом или магнитной бурей.
Возможные последствия
Помимо потенциального влияния на здоровье людей (что всё ещё недостаточно изучено наукой), магнитные бури могут приводить к следующим последствиям:
- Нарушения в работе радиосвязи и спутниковых систем;
- Проблемы в электроснабжении, вплоть до аварийных отключений;
- Увеличение яркости и расширение зоны видимости полярных сияний.
Как подготовиться к магнитной буре
Для защиты от возможных негативных эффектов магнитных бурь рекомендуется:
- Следить за прогнозами геомагнитной активности и избегать стрессовых ситуаций;
- Людям с хроническими заболеваниями следует заблаговременно обратиться к врачу и принять назначенные медикаменты;
- Обеспечить себе достаточный отдых и избегать перегрузок;
- Минимизировать использование электронных устройств, которые могут оказаться под воздействием электромагнитных полей.
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